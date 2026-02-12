Facebook uvodi nove zabavne značajke koje ciljaju generaciju Z, evo što pripremaju

Riječ je o još jednom koraku Mete u nastojanju da zadrži relevantnost Facebooka među mlađim generacijama, posebno pripadnicima generacije Z.

Facebook je uveo niz novih funkcija temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Noviteti uključuju animirane profilne fotografije, alate za preoblikovanje fotografija u Storiesima i Memoriesima te animirane pozadine za tekstualne objave.

Animirane profilne fotografije kao novi identitet

Jedna od najupečatljivijih novosti su animirane profilne fotografije koje statičnim slikama dodaju pokret. Sustav koristi AI da bi stvorio dojam da osoba na fotografiji maše, oblikuje srce rukama ili nosi virtualni dodatak poput party kape.

Facebook preporučuje korištenje jasnih fotografija jedne osobe okrenute kameri da bi rezultat bio što uvjerljiviji. Fotografije se mogu učitati iz galerije uređaja ili odabrati među postojećima na profilu, a Meta najavljuje da će se tijekom godine dodavati nove animacijske opcije.

AI Restyle mijenja izgled uspomena i priča

Facebook proširuje mogućnosti Storiesa i Memoriesa i uvođenjem alata Restyle, a on se oslanja na Meta AI za vizualnu transformaciju fotografija. Nakon učitavanja slike u Story ili odabira stare objave iz Memoriesa, korisnici mogu unijeti tekstualni opis ili odabrati gotove stilove poput anime estetike, ilustriranog izgleda ili svjetlucavih i eteričnih efekata.

Alat omogućuje i prilagodbu raspoloženja, osvjetljenja i boja, kao i zamjenu pozadine scenama poput plaže ili urbanog krajolika. Time se klasične fotografije pretvaraju u vizualno atraktivniji sadržaj prilagođen suvremenim navikama konzumacije na društvenim mrežama.

Kako bi tekstualne objave bile uočljivije u feedu, Facebook postupno uvodi animirane pozadine. Korištenjem nove ikone u obliku slova A u duginim bojama, korisnici mogu dodati statične ili animirane scene poput padajućeg lišća ili morskih valova, a Meta najavljuje i sezonske pozadine koje bi trebale obogatiti vizualni dojam objava.

Borba za mlađu publiku se nastavlja

Iako Facebook i dalje bilježi oko 2,1 milijardu aktivnih korisnika dnevno, platforma se posljednjih godina suočava s izazovima u privlačenju i zadržavanju mlađe publike. Kako bi odgovorio na taj trend, uvodi tehnološke novosti i redizajn koji naglašava personalizaciju i elemente zabave.

Među ranijim promjenama ističu se feed ograničen samo na prijatelje, mogućnost korištenja posebnih imena u grupama po uzoru na Reddit te pokušaj oživljavanja nekada popularne funkcije poke kroz novi gumb na profilima koji korisnike obavještava o takvoj interakciji, piše Tech Crunch.