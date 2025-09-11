Potencijalni adut u AI utrci ostao u europskim rukama, no na površinu su isplivale slabosti Europe

Nizozemski ASML potvrdio je ulaganje 1,3 milijarde eura u Mistral, francuskog lidera u umjetnoj inteligenciji i jednu od rijetkih europskih tvrtki koja se može ravnopravno natjecati s američkim kompanijama poput OpenAI-a i Anthropica.

Dva europska tehnološka velikana povezala su svoje sudbine u važnom sporazumu, a on zvuči kao blagoslov za političare koji žele smanjiti ovisnost Starog kontinenta o Sjedinjenim Državama što se tiče ključne tehnologije.

Poslovni sporazum natopljen politikom

Dužnosnici od Bruxellesa, preko Pariza, do Berlina i šire pozvali su Europu na smanjivanje velike ovisnosti o američkoj tehnologiji – od računalnog oblaka do društvenih mreža i, odnedavno, umjetne inteligencije – te stjecanje tehnološkog suvereniteta.

Europa se muči istaknuti u globalnoj utrci za izgradnju generativne umjetne inteligencije otkako se američki OpenAI pojavio na sceni 2022. godine. Tehnološki divovi poput Googlea brzo su ga sustigli, a Kina je pokazala da ima što reći početkom ovog siječnja, kada se na sceni pojavio DeepSeek.

Europski političari mogu predstaviti sporazum ASML-a i Mistrala kao dokaz da se europski potrošači i tvrtke mogu osloniti na domaće alate. Ta potreba nikada nije bila hitnija usred zategnutih odnosa Europske unije i SAD-a zbog ponovljenih napada američkog predsjednika Donalda Trumpa na tehnološku regulaciju Unije.

No sporazum također ilustrira to da je Europi, iako se može istaknuti u nišnim područjima poput industrijske primjene umjetne inteligencije, pobjeda u globalnoj utrci potrošačkih chatbotova umjetne inteligencije – izvan dosega.

Milijuni da, milijarde ne

ASML, 40 godina star nizozemski krunski dragulj, posljednjih godina izrastao je u jednu od politički najosjetljivijih imovina Unije, a Mistral postoji samo dvije godine, ali je od samog početka povezan s politikom jer je bivši francuski ministar digitalnih tehnologija Cédric O. bio među njegovim suosnivačima. Kada se tvrtka ovog ljeta suočila s potrebom prikupljanja novog financiranja, nekoliko neeuropskih igrača spomenuto je kao potencijalni podupiratelji, uključujući državni fond MGX sa sjedištem u Abu Dhabiju.

Pričalo se i da bi Apple mogao preuzeti Mistral, što bi se prilično negativno odrazilo na europske težnje za tehnološkim suverenitetom. S druge strane, privlačenje ulaganja fonda sa sjedištem u Abu Dhabiju ojačalo bi percepciju da Europa može osigurati milijune rizičnog kapitala potrebne za pokretanje tvrtke, ali ne i milijarde potrebne za njezino skaliranje.

S rundom financiranja od 1,7 milijardi eura, koju predvodi ASML, zagovornici europskog tehnološkog suvereniteta mogu odahnuti.