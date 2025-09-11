Potencijalni adut u AI utrci ostao u europskim rukama, no na površinu su isplivale slabosti Europe

Potencijalni adut u borbi za primat u umjetnoj inteligenciji ostao je u europskim rukama, ali i pokazao da Europa nema dobre mehanizme za podršku skaliranja startupova u velike tvrtke
Dva europska tehnološka velikana povezala su svoje sudbine u važnom sporazumu, a on zvuči kao blagoslov za političare koji žele smanjiti ovisnost Starog kontinenta o Sjedinjenim Državama što se tiče ključne tehnologije.
Nizozemski ASML potvrdio je ulaganje 1,3 milijarde eura u Mistral, francuskog lidera u umjetnoj inteligenciji i jednu od rijetkih europskih tvrtki koja se može ravnopravno natjecati s američkim kompanijama poput OpenAI-a i Anthropica.
Poslovni sporazum natopljen politikom
Dužnosnici od Bruxellesa, preko Pariza, do Berlina i šire pozvali su Europu na smanjivanje velike ovisnosti o američkoj tehnologiji – od računalnog oblaka do društvenih mreža i, odnedavno, umjetne inteligencije – te stjecanje tehnološkog suvereniteta.
Europa se muči istaknuti u globalnoj utrci za izgradnju generativne umjetne inteligencije otkako se američki OpenAI pojavio na sceni 2022. godine. Tehnološki divovi poput Googlea brzo su ga sustigli, a Kina je pokazala da ima što reći početkom ovog siječnja, kada se na sceni pojavio DeepSeek.
Europski političari mogu predstaviti sporazum ASML-a i Mistrala kao dokaz da se europski potrošači i tvrtke mogu osloniti na domaće alate. Ta potreba nikada nije bila hitnija usred zategnutih odnosa Europske unije i SAD-a zbog ponovljenih napada američkog predsjednika Donalda Trumpa na tehnološku regulaciju Unije.
No sporazum također ilustrira to da je Europi, iako se može istaknuti u nišnim područjima poput industrijske primjene umjetne inteligencije, pobjeda u globalnoj utrci potrošačkih chatbotova umjetne inteligencije – izvan dosega.
Milijuni da, milijarde ne
ASML, 40 godina star nizozemski krunski dragulj, posljednjih godina izrastao je u jednu od politički najosjetljivijih imovina Unije, a Mistral postoji samo dvije godine, ali je od samog početka povezan s politikom jer je bivši francuski ministar digitalnih tehnologija Cédric O. bio među njegovim suosnivačima. Kada se tvrtka ovog ljeta suočila s potrebom prikupljanja novog financiranja, nekoliko neeuropskih igrača spomenuto je kao potencijalni podupiratelji, uključujući državni fond MGX sa sjedištem u Abu Dhabiju.
Pričalo se i da bi Apple mogao preuzeti Mistral, što bi se prilično negativno odrazilo na europske težnje za tehnološkim suverenitetom. S druge strane, privlačenje ulaganja fonda sa sjedištem u Abu Dhabiju ojačalo bi percepciju da Europa može osigurati milijune rizičnog kapitala potrebne za pokretanje tvrtke, ali ne i milijarde potrebne za njezino skaliranje.
S rundom financiranja od 1,7 milijardi eura, koju predvodi ASML, zagovornici europskog tehnološkog suvereniteta mogu odahnuti.
Sporazum je također scenarij koji dužnosnici, stručnjaci i industrija žele češće vidjeti: startupove podržava etablirana europska korporacija, a ne rizični kapitalist.
Očekuje se da će on također izbjeći bilo kakvu pomnu kontrolu europskih antimonopolskih regulatora, a koji su u prošlosti intervenirali u spajanjima i poslovima da bi tržište ostalo konkurentno. Naime nije riječ o potpunom preuzimanju, stoga ni ne zahtijeva odobrenje za spajanje.
Iako nizozemsko ulaganje uvelike pomaže u očuvanju Mistrala u europskim rukama, također određuje put naprijed za francuskog izazivača u području umjetne inteligencije jer se muči s održavanjem koraka u utrci za tržišnim udjelom.
Po pojedinim procjenama, trenutno drži tek oko dva posto, a suočavao se s izazovima kad je riječ o tehnologiji i pronalaženju odgovarajućeg poslovnog modela. Postignuti sporazum mogao bi značiti da će Mistral dobiti više podrške za rad na industrijskim primjenama.
Glavni kupci ASML-a su najveći svjetski proizvođači mikročipova, uključujući tajvanski TSMC i američki Intel. Tvrtka ima i široku mrežu industrijskih dobavljača, što bi također moglo biti korisno, piše Politico.