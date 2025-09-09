Novi europski adut: Ovaj startup želi razviti zadnji softver koji će ljudi ikad napisati

Nakon što će biti potpuno razvijen, u Lovableu se nadaju kako će njihov agent umjetne inteligencije moći pomoći čak i ljudima koji nisu stručni u otklanjanju pogrešaka
U doba kada je moguće slike i tekstove stvoriti u nekoliko klikova, švedski startup brzo se uzdigao kao veliki igrač u vibrirajućem (vibe) kodiranju, odnosno izgradnji softvera pokretanog umjetnom inteligencijom.
Lovable sa sjedištem u Stockholmu u Švedskoj ostvario je prihod od otprilike 85 milijuna eura u prvoj godini i prikupio jednu od najvećih rundi financiranja u ranoj fazi u Europi od 170 milijuna eura, što je procjenu vrijednosti tvrtke diglo na oko 1,5 milijardi eura.
Lovableovi korisnici pišu upute za izradu prototipova programa i stvarnih proizvoda. Ne moraju znati programirati. Njihovoj platformi možete objasniti što želite izgraditi i potom iterirati sve dok ne dobijete aplikaciju, web stranicu ili interni alat kakav želite.
Korisnička baza Lovablea se brzo širi, s ravnomjernom distribucijom po Europi, Sjedinjenim Državama, Aziji i Južnoj Americi. Prema navodima Lovablea, brazilska tvrtka za obrazovnu tehnologiju Qconcursos izradila je novu aplikaciju koristeći Lovable i ostvarila prihod od oko 2,6 milijuna eura u samo 48 sati.
Što je vibe kodiranje?
Vibrirajuće (vibe) kodiranje je tehnika u kojoj programer formulira koncept u tekstu, a umjetna inteligencija zauzvrat izrađuje aplikaciju, web stranicu ili softver. Taj je termin skovao suosnivač OpenAI-ja Andrej Karpathy ranije ove godine.
Nakon što će biti potpuno razvijen, u Lovableu se nadaju kako će njihov agent umjetne inteligencije moći pomoći čak i ljudima koji nisu stručni u otklanjanju pogrešaka, preuzimajući posao koji su prethodno obavljali inženjeri ili analitičari.
Pritom razvojni programeri neće postati suvišni, već će njihova uloga biti proširena. Štoviše, puno više ljudi bi se trebalo početi baviti programiranjem.
Europski jednorog
Tvrtka sada ima za cilj postati prva u Europi koja će vrijediti bilijun američkih dolara. Jednom kad u potpunosti dovrše Lovable, ljudi više neće morati pisati softverski kod. Većina svjetskih tvrtki imat će cijeli tehnološki paket izgrađen na Lovableu.
Prema njihovim podacima, ove je godine više od 10 tisuća novih tvrtki započelo izgradnjom svog proizvoda s Lovableom samo u Europi. Konkurencija su mu tehnološki titani poput Googlea i OpenAI-ja.
Ovisnost Lovablea o drugim alatima također može biti problem. Lovable je izgrađen na nekoliko velikih jezičnih modela, uključujući OpenAI-jev ChatGPT, Googleov Gemini i Anthropicov Claude, što predstavlja izazov za pouzdanost i koherentnost, piše Euro News.