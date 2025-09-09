Novi europski adut: Ovaj startup želi razviti zadnji softver koji će ljudi ikad napisati

U doba kada je moguće slike i tekstove stvoriti u nekoliko klikova, švedski startup brzo se uzdigao kao veliki igrač u vibrirajućem (vibe) kodiranju, odnosno izgradnji softvera pokretanog umjetnom inteligencijom.

Lovable sa sjedištem u Stockholmu u Švedskoj ostvario je prihod od otprilike 85 milijuna eura u prvoj godini i prikupio jednu od najvećih rundi financiranja u ranoj fazi u Europi od 170 milijuna eura, što je procjenu vrijednosti tvrtke diglo na oko 1,5 milijardi eura.

Lovableovi korisnici pišu upute za izradu prototipova programa i stvarnih proizvoda. Ne moraju znati programirati. Njihovoj platformi možete objasniti što želite izgraditi i potom iterirati sve dok ne dobijete aplikaciju, web stranicu ili interni alat kakav želite.

Korisnička baza Lovablea se brzo širi, s ravnomjernom distribucijom po Europi, Sjedinjenim Državama, Aziji i Južnoj Americi. Prema navodima Lovablea, brazilska tvrtka za obrazovnu tehnologiju Qconcursos izradila je novu aplikaciju koristeći Lovable i ostvarila prihod od oko 2,6 milijuna eura u samo 48 sati.