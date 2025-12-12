OpenAI potvrdio: ChatGPT 'za odrasle' ima službeni datum izlaska

OpenAI je najavio najnoviju verziju svojeg vodećeg AI modela, GPT-5.2. Model prema navodima postiže dobre rezultate na većini standardnih testova, ali tvrtka je izostavila detalje o jednoj meti­ci: takozvanoj funkcionalnosti 'za odrasle'. Prema izjavama Fidji Simo, direktorice OpenAI-jevog odjela za aplikacije, 'način rada za odrasle' stiže u ChatGPT tijekom prvog tromjesečja 2026., piše Gizmodo.

Ta je značajka dio obećanja Sama Altmana, koji je ranije ove godine reagirao na nezadovoljstvo korisnika zbog toga što je GPT-5 navodno postao pretjerano 'sterilan' nakon pooštravanja sigurnosnih mjera. Do tih pooštravanja došlo je zbog zabrinutosti za mentalno zdravlje korisnika, potaknutih tužbom roditelja šesnaestogodišnjaka koji je prije samoubojstva tražio ChatGPT za savjete kako si nauditi.

OpenAI je odgovorio novim roditeljskim kontrolama i pokušajem jasnijeg razdvajanja iskustava prema dobi. Ključni element takvog razdvajanja jest procjena dobi korisnika, koja određuje ima li pristup 'sigurnijoj' verziji servisa. Prema Simo, sustav još prolazi testiranja jer tvrtka mora biti sigurna da može točno prepoznati maloljetnike i pritom ne ograničiti odrasle.