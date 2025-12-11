Što kada ljudi udruže snage s AI-jem? Ovih sedam trendova obilježit će 2026.

U medicini AI pomaže zatvoriti jaz u skrbi. U razvoju softvera uči ne samo kod, već i kontekst iza njega. U znanstvenim istraživanjima postaje pravi laboratorijski asistent. U kvantnom računalstvu novi hibridni pristupi najavljuju napretke koji su se nekada smatrali nemogućima. Kako AI agenti postaju digitalni kolege i preuzimaju specifične zadatke pod ljudskim vodstvom, organizacije jačaju sigurnost kako bi držale korak s novim rizicima. Infrastruktura koja pokreće ove napretke također sazrijeva, postaje pametnija i učinkovitija.

Ovih sedam trendova koje treba pratiti u 2026. pokazuje što je moguće kada ljudi udruže snage s AI-jem.

1. AI će pojačati ono što ljudi mogu postići zajedno

Microsoft vidi 2026. kao novu eru saveza između tehnologije i ljudi. Ako su protekle godine bile posvećene tome da AI odgovara na pitanja i rješava probleme, sljedeći val bit će fokusiran na pravu suradnju između AI-a i ljudi.

AI agenti spremni su postati digitalni suradnici koji pomažu pojedincima i malim timovima. Microsoftovi stručnjaci zamišljaju radno okruženje u kojem tročlani tim može pokrenuti globalnu kampanju u nekoliko dana na način da AI obrađuje podatke, generira sadržaj i personalizira, a ljudi upravljaju strategijom i kreativnošću. Organizacije koje osmisle načine kako ljudi mogu učiti i raditi s AI-jem, dobit će najbolje od oba svijeta, pomažući timovima da se uhvate u koštac s većim kreativnim izazovima i brže isporuče rezultate.

2. AI agenti dobit će nove zaštitne mjere dok postaju dio radne snage

AI agenti će se u 2026. sve više koristiti i igrati veću ulogu u svakodnevnom radu, i postaju više suradnici nego alati. Kako se organizacije budu oslanjale na agente za pomoć u zadacima i donošenju odluka, izgradnja povjerenja u njih bit će ključna – počevši od sigurnosti. Microsoft predlaže da svaki agent ima sličnu sigurnosnu zaštitu kao ljudi, kako bi se osiguralo da agenti ne postanu 'dvostruki agenti' koji nose nekontrolirani rizik. To znači davanje svakom agentu jasni 'identitet', ograničavanje informacija i sustava kojima može pristupiti, upravljanje podacima koje stvara i zaštitu od napadača i prijetnji. Sigurnost će postati autonomna i ugrađena, a ne nešto što se dodaje naknadno. Osim toga, kako napadači budu koristili AI na nove načine, druga strana će istovremeno koristiti sigurnosne agente za otkrivanje tih prijetnji i brži odgovor na sigurnosne izazove.

3. AI je spreman smanjiti globalni zdravstveni jaz

AI u zdravstvu označava prekretnicu. U godinama koje slijede sve više ćemo vidjeti dokaze da AI prelazi granice dijagnostike i širi se na područja poput otkrivanja simptoma i planiranja liječenja. Važno je naglasiti da će napredak prelaziti iz istraživačkih okruženja u stvarni svijet, s novim generativnim AI proizvodima i uslugama dostupnima milijunima potrošača i pacijenata. Ta promjena je važna jer je neadekvatan pristup zdravstvenoj skrbi globalna kriza. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa manjak od 11 milijuna zdravstvenih radnika do 2030., što znači da 4,5 milijardi ljudi ostaje bez osnovnih zdravstvenih usluga.

Postignuća su već pokazana 2025. kroz Microsoft AI-jev Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO), koji je riješio složene medicinske slučajeve s 85,5 posto točnosti, daleko iznad prosjeka od 20 posto kod iskusnih liječnika. Napredak AI-ja način je da se ljudima pruži više utjecaja i kontrole nad vlastitim zdravljem i dobrobiti.

4. AI će postati središnji dio istraživačkog procesa

AI već ubrzava proboje u područjima poput klimatskog modeliranja, molekularne dinamike i dizajna materijala. No sljedeći skok tek dolazi. U 2026. AI neće samo sažimati radove, odgovarati na pitanja i pisati izvješća, već će aktivno sudjelovati u procesu otkrića u fizici, kemiji i biologiji. AI će generirati hipoteze, koristiti alate i aplikacije koje kontroliraju znanstvene eksperimente te surađivati s ljudskim i AI istraživačkim kolegama.

Ova promjena stvara svijet u kojem bi svaki istraživač uskoro mogao imati AI laboratorijskog asistenta koji može predložiti nove eksperimente, pa čak i provesti dio eksperimenta. To je transformacija koja obećava ubrzanje istraživanja i promjenu načina na koji se stvaraju znanstvena otkrića.

5. AI infrastruktura postat će pametnija i učinkovitija

Rast AI-ja više se ne odnosi samo na izgradnju sve većih podatkovnih centara. Sljedeći val odnosi se na iskorištavanje svake jedinice računalne snage. Najefikasnija AI infrastruktura koncentrirat će računalnu snagu gušće kroz distribuirane mreže. Sljedeća godina donijet će uspon fleksibilnih, globalnih AI sustava, novu generaciju povezanih AI 'supertvornica' koje će smanjiti troškove i poboljšati učinkovitost.

AI će se mjeriti prema kvaliteti inteligencije koju proizvodi, a ne samo prema svojoj veličini. Zamislite to kao kontrolu zračnog prometa za AI radna opterećenja: računalna snaga bit će gušće raspoređena i dinamički usmjeravana kako ništa ne bi stajalo neiskorišteno. Ako jedan posao uspori, drugi odmah uskače, osiguravajući da se svaki ciklus i vat energije optimalno koristi.

6. AI uči jezik koda i kontekst iza njega

Razvoj softvera bilježi velik rast, a aktivnost na GitHubu doseže nove razine u 2025. Svakog mjeseca programeri su predali 43 milijuna zahtjeva za spajanje programerskih kodova (pull request), što je povećanje od 23 posto u odnosu na prethodnu godinu. Godišnji broj 'commitova', koji prate te promjene, skočio je 25 posto na milijardu.

Ovaj neviđeni tempo signalizira veliku promjenu u industriji dok AI postaje sve važniji u načinu na koji se softver gradi i poboljšava. Ovi podaci potvrđuju da će 2026. donijeti novu prednost. Jednostavno rečeno, to znači AI koji razumije ne samo linije koda, već i odnose i povijest iza njih. Analizirajući obrasce u repozitorijima koda, središnjim mjestima gdje timovi pohranjuju i organiziraju sve što grade, AI može shvatiti što se promijenilo, zašto i kako se dijelovi uklapaju.

7. Sljedeći skok u računalstvu bliži je nego što većina ljudi misli

Kvantno računalstvo dugo je izgledalo kao znanstvena fantastika. No istraživači ulaze u eru godina, a ne desetljeća, u kojoj će kvantni strojevi početi rješavati probleme koje klasična računala ne mogu. Taj proboj, nazvan kvantna prednost, mogao bi pomoći u rješavanju najtežih društvenih izazova. Ono što je sada drugačije jest uspon hibridnog računalstva, gdje kvantno radi uz AI i superračunala. AI pronalazi obrasce u podacima.

Superračunala pokreću masivne simulacije. A kvantno računalstvo dodaje novi sloj koji će omogućiti daleko veću preciznost u modeliranju molekula i materijala. Kvantna prednost potaknut će proboje u razvoju novih materijala, medicini i još mnogo toga. Budućnost AI-ja i znanosti neće biti samo brža, već će biti temeljno redefinirana.