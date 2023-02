Postanite pravi majstor: Isprobajte Google Maps uz ove korisne savjete

Googleove Karte izuzetno su korisne bilo da ste povremeni, bilo stalni korisnik, a u nastavku ćemo vam donijeti šaku savjeta i trikova kojima ćete postati pravi majstor za ovaj alat internetskog diva

Zaobiđite gužve

Za lakše putovanje i manje gužvi na odredištu može poslužiti opcija koja prognozira kakva je gužva na nekom mjestu prema višednevnom ili višemjesečnom uzorku. Area Business može vam sugerirati najbolje vrijeme za posjet određenom mjestu i kad ćete najmanje vremena provesti u redovima. Do opcije se dolazi pritiskom na sve od lokalnog dućana do zračne luke.

Zapamtite gdje ste parkirali

Na Androidu samo pritisnite na plavu točku za lokaciju i birajte 'Save your parking' - time ćete dodati oznaku u aplikaciju Maps te ćete vidjeti parkirano vozilo. Na ikonicu možete pritisnuti prstom i dodati detalje poput kata garaže ili vremena isteka parkinga, dodati njegovu fotografiju ili poslati lokaciju prijateljima. Da biste je pronašli, pritisnite na traku za pretraživanje i upišite 'Parking location'. Za brisanje lokacije birajte Driving > Clear ili pritisnite na 'You parked here' > More info > Clear.

Ako koristite iPhone, birajte malu plavu točku na mapi te u izborniku 'Set as parking location'. Dobit ćete ikonicu P, a možete je kasnije pritisnuti i izbrisati opcijom Clear.

Dvostruki pritisak prstom za zumiranje

Ovo je jednostavan trik za koji možda ne znate. Dvaput pritisnite i držite tipku na ekranu Google Mapsa i onda povucite gore ili dolje kako biste zumirali ili prestali zumirati. Ovo radi kao 'štipanje' s dva prsta te je vrlo korisno ako imate samo jednu slobodnu ruku.

Putujete pješice? Koristite Live View

Nakon što ste parkirali auto tri ulice do odredišta, ponekad zna biti zeznuto loviti malu plavu točku kako biste otkrili kamo se trebate kretati. Uz Live View možete vidjeti točno kamo idete gledajući u podignuti ekran. Ova značajka koristi vašu kameru kako bi skenirala okolne zgrade i postavila ogromnu strelicu na ekran koja će vam pokazati put do odredišta.

Da biste aktivirali opciju, otvorite Google Maps i unesite destinaciju te kliknite Directions, odnosno upute. Birajte ikonicu s hodajućim čovječuljkom na vrhu ekrana s mapom i na dnu nakon toga pritisnite Live View, tipku koja se nalazi pored Starta. Uperite kameru prema zgradama i znakovima. Nakon što se počnete kretati na ekranu ćete vidjeti velike strelice i imena ulica.