Uvode se nova pravila za liječnike koji rade kao privatnici, a bolnice i ambulante povezuju

Kada rezimirate prvu godinu mandata – jeste li zadovoljni?

U zdravstvu, gdje su procesi kompleksni i dugotrajni, to je kratko razdoblje. U godinu dana proveli smo izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, povećali naknade na bolovanju, produljili naknade majkama koje njeguju djecu do sedme godine i povećali rodiljne naknade. To nije samo lista zakonskih izmjena, nego promjena standarda. Ukinuli smo pripravništvo za gotovo sve preostale struke i donijeli Zakon o logopediji, na koji se čekalo godinama.

Paralelno, završeni su veliki infrastrukturni projekti: otvorena je obnovljena Klinika u Petrovoj, dovršena je obnova KB-a Merkur, ali su i započeti novi - treća faza izgradnje KBC-a Zagreb, ugovoren je projekt nacionalne dječje bolnice, a u tijeku su energetske obnove u više bolnica. Mobilne ambulante i ljekarne bit će veliki iskorak.

Kada sve to pobrojite, čini se kao malo, ali to su procesi koji značajno mijenjaju sustav. Na kraju prve godine mandata dala bih si ocjenu “plus tri”, uz obrazloženje da sam perfekcionist i da bi petica značila savršen sustav, a u zdravstvu takvih situacija gotovo da nema.

Dio javnosti očekivao je da ćete učiniti više. Otkud ta percepcija?

U javnosti postoji samo jedan veliki indikator – liste čekanja. Ako tu ne vidite pomak, sve drugo kao da ne postoji. A liste čekanja ne možete riješiti samo kupnjom uređaja. Za to trebate kliničke smjernice, odgovorno ponašanje pacijenata – uključujući dolazak na zakazani termin – i optimalno iskorištavanje bolničkih resursa.

No, kliničke smjernice su temelj. One definiraju kada je određena pretraga doista potrebna. Smjernicu iz stručne literature treba prilagoditi našem zdravstvenom sustavu uz informatičko rješenje. Već smo implementirali smjernicu za ultrazvuk srca u informatički sustav obiteljskih liječnika. Gotove su smjernice i za dijagnostiku dojke, MRI kralježnice i mozga. No da bi se u potpunosti primijenile, nužno je za to informatički doraditi i bolnički sustav.

Kada će biti vidljive promjene na listama čekanja?

Nama će za izradu smjernica za osnovne i najvažnije dijagnostičke pretrage trebati duže vremena ozbiljnog, neprekidnog rada i discipline da bismo uvidjeli stabilne pomake. Iz iskustva mogu reći da brza rješenja ne donose promjene. Naime, u jeku stvaranja preduvjeta za ispunjavanje NPOO indikatora uspjeli smo u mnogim bolnicama čekanje spustiti ispod 270 dana. No već nakon mjesec dana, svi oslobođeni termini ubrzo su popunjeni posebno za učestalo tražene pretrage, poput ultrazvuka abdomena. Uz ostalo i zato što se pacijenti ne odazivaju na zakazane termine.

To je realnost koju često zanemarujemo. Kazne za takvo ponašanje nisu moj prvi izbor, ali neotkazivanje termina ima utjecaj na listu čekanja. Moramo uporno raditi na odgovornosti i pacijenata.

Očekivalo se da ćete donijeti i pravilnik o dvojnom radu liječnika. Zašto još uvijek nije donesen?

Polazimo od činjenice da u dvojnom radu radi u prosjeku 20 posto liječnika. Činjenica je da tu ima sigurno pojedinaca koji pošteno i potpuno odrade svoje radne zadatke. Isto tako kao što je činjenica da ima i onih koji imaju manje izvršenje. Izrađeni su vrlo jasni, mjerljivi kriteriji koji će vrijediti jednako za sve liječnike u svim ustanovama, samo još procjenjujemo u kojoj će formi biti primijenjeni.

Primjerice, ako u nekoj bolnici pacijenti na određenu pretragu čekaju duže od 150 dana, liječnik iz te bolnice neće moći dobiti suglasnost da tu istu pretragu radi privatno. To je jedna od ključnih promjena. Još uvijek je dilema hoćemo li te kriterije uvesti kroz pravilnik, koji je pravno snažan, ali spor za potencijalne izmjene, ili kroz uputu ravnateljima koja se brže i lakše može prilagođavati, ali nije obvezujuća. Ako sve bude išlo prema planu, primjena kriterija trebala bi početi najkasnije 1. siječnja.