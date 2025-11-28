TAJNA POVIJEST

Znanstvenici potvrdili: Golem krug jama kod Stonehengea ipak su iskopali ljudi

Damir Rukavina

28.11.2025 u 13:30

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Amelia Ayaoge / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Durrington krug niz je od oko dvadeset velikih jama pronađenih u području nešto većem od kilometra, a najnovije znanstvene metode navodno potvrđuju njegovu pravu prirodu

Arheolozi tvrde da su kombinacijom novih znanstvenih metoda konačno uspjeli potvrditi ljudsko podrijetlo iznimnog kruga jama iz neolitika, otkrivenog u blizini Stonehengea. Riječ je o tzv. Durrington krugu, nizu od dvadesetak velikih jama raspoređenih u promjeru većem od kilometra, u čijem se središtu nalaze lokaliteti Durrington Walls i Woodhenge. Neke od jama dosežu širinu od 10 metara i dubinu od pet metara, što upućuje na zahtjevan zahvat u tvrdom tlu te na vještinu i upornost ljudi koji su ih kopali.

Prvo otkriće iz 2020. godine izazvalo je veliko zanimanje i opisivalo se kao pronalazak jednog od najvećih prapovijesnih objekata u Britaniji. Pojavila se i hipoteza da je riječ o ranom dokazu numeričkog praćenja jer je precizno formiranje tako velikog kruga zahtijevalo sustavno kretanje i bilježenje položaja. No dio stručnjaka smatrao je da jame možda nisu ljudskog porijekla, već prirodna ulegnuća u terenu, piše Guardian.

vezane vijesti

Novo istraživanje, predstavljeno u časopisu Internet Archaeology pod naslovom The Perils of Pits, suprotstavlja se toj skepsi. Tim koji vodi prof. Vincent Gaffney sa Sveučilišta u Bradfordu primijenio je kombinaciju tehnika koje do sada nisu bile korištene na ovaj način. Električna tomografija otkrila je dubine jama, a georadar i magnetometrija njihove obrise. Budući da to nije moglo jednoznačno potvrditi ljudsku aktivnost, izvađeni su sedimentni uzorci koje se analiziralo optički stimuliranom luminiscencijom, a ona datira tlo prema posljednjem izlaganju svjetlu, te metodom sedDNA, koja iz tla izdvaja tragove biljnog i životinjskog DNA.

Ponavljajući obrasci u različitim uzorcima tla ukazuju na isto kronološko i procesno podrijetlo, što istraživači tumače kao dokaz ljudske intervencije. Prema Gaffneyju, takvi obrasci ne mogu nastati prirodnim putem. Rezultati upućuju na to da su jame iskopane u kasnom neolitiku, no njihov smisao ostaje nejasan. Moguće je, kaže, da je struktura bila povezana s vjerovanjem u podzemni svijet.

Ako se ta interpretacija potvrdi, Durrington predstavlja monumentalni zapis kozmologije tadašnjih zajednica, stvaran u istom krajoliku koji je oblikovao i znatno poznatiji Stonehenge.

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MENTALNO ZDRAVLJE

MENTALNO ZDRAVLJE

Ovi ljudi pauzirali su tjedan dana od društvenih mreža. Rezultati su ih iznenadili
'DRUGI ŽIVOT'

'DRUGI ŽIVOT'

Roboti spašavaju prošlost: AI sustav počinje slagati uništene freske iz Pompeja
IGRANJE U POKRETU?

IGRANJE U POKRETU?

Ovo morate vidjeti: Dizajner iz Singapura tenisicu pretvorio u - Super Nintendo

najpopularnije

Još vijesti