Znanstvenici potvrdili: Golem krug jama kod Stonehengea ipak su iskopali ljudi

Arheolozi tvrde da su kombinacijom novih znanstvenih metoda konačno uspjeli potvrditi ljudsko podrijetlo iznimnog kruga jama iz neolitika, otkrivenog u blizini Stonehengea. Riječ je o tzv. Durrington krugu, nizu od dvadesetak velikih jama raspoređenih u promjeru većem od kilometra, u čijem se središtu nalaze lokaliteti Durrington Walls i Woodhenge. Neke od jama dosežu širinu od 10 metara i dubinu od pet metara, što upućuje na zahtjevan zahvat u tvrdom tlu te na vještinu i upornost ljudi koji su ih kopali.

Prvo otkriće iz 2020. godine izazvalo je veliko zanimanje i opisivalo se kao pronalazak jednog od najvećih prapovijesnih objekata u Britaniji. Pojavila se i hipoteza da je riječ o ranom dokazu numeričkog praćenja jer je precizno formiranje tako velikog kruga zahtijevalo sustavno kretanje i bilježenje položaja. No dio stručnjaka smatrao je da jame možda nisu ljudskog porijekla, već prirodna ulegnuća u terenu, piše Guardian.