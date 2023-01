Jeste li znali da na iPhoneu možete sakriti instalirane aplikacije? Evo kako to napraviti

Ako na vašem iPhoneu imate aplikacije koje želite sakriti od drugih, postoji nekoliko načina na koje to možete postići

Dugo pritisnite na prazan dio stranice sve dok ne uđete u način rada za uređivanje i tamo pritisnete na ikonu sam tri horizontalne točke na dnu zaslona. Vidjet ćete odzumiranu verziju svih stranica Home. Pritisnte na kvačice pored stranice koju želite sakriti. Kvačica će nestati, a stranica će biti siva, što znači da je sad skrivena. Kad ste gotovi, samo pritisnite na ikonicu OK.

Ako želite sakriti više aplikacija odjednom, ovo je opcija za vas. Malo korisnika zna za ovo, ali na iOS-u je moguće sakriti cijelu stranicu ekrana Home. Sve aplikacije koje želite stavite na odvojenu stranicu povlačenjem do desnog ruba ekrana i držanjem na tom mjestu sve dok ne dobijete drugu stranicu.

Opcije za Siri i pretraživanje unutar postavki

Ovom metodom možete osigurati da se instalirane aplikacije ne pojavljuju u rezultatima pretrage Siri, no pazite zato jer će i dalje biti vidljive u Medijateci aplikacija. Prvo otvorite 'Siri i pretraživanje' u postavkama te skrolajte do aplikacije koju želite sakriti. Isključite one koje želite da nestanu iz rezultata pretraga i prijedloga ili isključite opcije - koje god vaše preference bile.