Isprobajte ih: Google Maps ima savršene alate za pomoć tijekom godišnjeg odmora

Googleova aplikacija za navigaciju skriva niz alata koji će vam definitivno olakšati bilo koje putovanje

Za lakše putovanje i manje gužvi na odredištu može poslužiti opcija koja prognozira kakva je gužva na nekom mjestu prema višednevnom ili višemjesečnom uzorku. Area Business može vam sugerirati najbolje vrijeme za posjet određenom mjestu i kad ćete najmanje vremena provesti u redovima. Do opcije se dolazi pritiskom na sve od lokalnog dućana do zračne luke.

Snađite se na novom mjestu uz Live View

Uz Live View korisnik može pomoću proširene stvarnosti vidjeti kamo se kreće. Značajka koristi kameru za skeniranje okolnih građevina i postavljanje putokaza prema odredištu. Za aktivaciju birajte ikonu s čovječuljkom i potom pritisnite Live View. Na ekranu će se pojaviti putokazi i imena ulica, što bi vam definitivno moglo pomoći pri snalaženju.

Zapamtite gdje ste parkirali

Na Androidu samo pritisnite na plavu točku za lokaciju i birajte 'Save your parking' - time ćete dodati oznaku u aplikaciju Maps na kojoj ćete vidjeti parkirano vozilo. Na ikonicu možete pritisnuti prstom i dodati detalje poput kata garaže ili vremena isteka parkinga, dodati njegovu fotografiju ili poslati lokaciju prijateljima. Da biste pronašli lokaciju, pritisnite na traku za pretraživanje i upišite 'Parking location'. Za brisanje lokacije birajte Driving > Clear ili pritisnite na 'You parked here' > More info > Clear.

Ako koristite iPhone, birajte malu plavu točku na mapi te u izborniku 'Set as parking location'. Dobit ćete ikonicu P, a možete je kasnije pritisnuti i izbrisati opcijom Clear.

Uštedite na podacima - preuzmite mapu i rutu prije putovanja

Telefoni imaju nezgodnu tendenciju gubiti signal usred digitalne navigacije. Kako biste to izbjegli, preuzmite rutu prije nego što krenete. Google Maps dozvoljava njezino preuzimanje prije kretanja u nekoliko jednostavnih koraka. Prvo što trebate napraviti je unijeti destinaciju u Google Maps.

Na dnu zaslona pritisnite na ime mjesta do kojeg putujete. Nakon toga skrolajte nadesno i birajte stavku za preuzimanje ili download. Nakon toga opet stisnite na download i mapa će se s rutom preuzeti na vaš smartfon te ćete ju moći koristiti i kad izgubi signal.

Izmjerite bilo koju udaljenost

Uz pomoć desnog klika možete izračunati udaljenost između bilo koja dva mjesta na Zemlji. Samo birajte 'Measure disance', čime ćete spustiti bijelu točku okruženu crnom crtom i nakon toga kliknite bilo gdje na mapi - dobit ćete precizno izračunatu udaljenost.

Planirajte cijelo putovanje, uključujući odmorišta

Ako planirate dulje putovanje i upisali ste rutu u Google Maps, uvijek možete upisati pauze i odmorišta kako biste dobili puno precizniju procjenu duljine putovanja. U Google Mapsima odredite prvo odredište poput kafića ili benzinske crpke, pritisnite na Directions i birajte izbornik s tri točkice u gornjem desnom dijelu ekrana. Potom se odlučite za dodavanje odmorišta pritiskom na Add stop. Nakon što ste dodali sva planirana stajališta dovršite uređivanje pritiskom na Done.

Iskoristite blagodati inkognito navigacije

Vrlo korisna značajka za Android i iPhone pruža mogućnost inkognito navigacije unutar Google Mapsa. Inkognito mod ne pamti pretražene lokacije te skriva lokaciju korisnika od drugih. Za aktivaciju značajke otvorite aplikaciju Google Maps, kliknite na svoj profil u gornjem desnom kutu ekrana i birajte aktiviranje načina rada pritiskom na Turn on Incognito Mode. Nakon što ste gotovi s tajnovitim radnjama jednostavno ponovite gore spomenute korake i ugasite inkognito mod pritiskom na Turn off Incognito Mode.