Prijevare su sve sofisticiranije, a lopovi sve pohlepniji: Evo koje metode koriste

Voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima splitskog Županijskog suda Tamara Čatlak Cindro kaže da su emocionalne posljedice za žrtve računalnih prijevara često snažne i dugotrajne te da je najveći izazov u postupku nedostatak dokaza.

"Ljudi već na početku izgube nadu da će slučaj biti riješen. Potrebno im je objasniti da je proces složen i dugotrajan, osobito kada je počinitelj nepoznat", rekla je.

"Žrtve ponekad imaju osjećaj da ih institucije ne shvaćaju ozbiljno, ali moj dojam je drugačiji - sustav se trudi, brzo reagira i pristup je uglavnom korektan. Najveći problem su dokazi. U kibernetičkom kriminalu iznimno je teško ući u trag počiniteljima", kazala je u razgovoru za Hinu. Čatlak Cindro dodaje da je za sprječavanje dodatne traumatizacije žrtava ključno da djelatnici znaju kako im pristupiti.

"Važno je razumjeti da svaka osoba koja dolazi prijaviti kazneno djelo prolazi kroz težak trenutak. Ljudi često samo žele razgovarati, izbaciti emocije, čuti savjet. Nije dovoljno samo reći ‘prijavite nasilje’, potrebno je ljude osnažiti i raditi s njima".

Materijalna šteta drastično raste

Samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji šteta od internetskih prijevara, prema policijskim podacima, narasla je u posljednje tri godine s 783 tisuće na više od sedam milijuna eura. Materijalna šteta drastično raste, posebno u slučajevima s nepoznatim prevarantima.

Od 2022. do listopada 2025. splitsko-dalmatinska policija evidentirala je 991 kazneno djelo kibernetičkog kriminaliteta, od čega se 85 posto odnosilo na računalne prijevare. Samo 2024. godine zabilježeno je 287 takvih djela, među kojima 256 računalnih prijevara, a riječ je o kategoriji koja na regionalnoj i nacionalnoj razini raste 10 do 12 posto godišnje.

Sličan trend pokazuje i izvješće Glavnog državnog odvjetnika RH za 2024., prema kojem je za kaznena djela protiv računalnih sustava prijavljeno 418 osoba, uz 2018 prijava protiv nepoznatih počinitelja. Ukupna dokumentirana šteta u tim predmetima iznosila je više od 18 milijuna eura, pri čemu je šteta u slučajevima s nepoznatim počiniteljima narasla na 16,49 milijuna eura.