Nestvarne scene pred stadionom Fenera: 'Ovaj dečko je lud, Livakovića se očito nikad nećemo riješiti'

Livaković je početkom rujna službeno napustio Tursku i karijeru nastavio u Španjolskoj, kao posuđeni vratar Fenera. Očekivao je da će takav potez označiti novi početak, no zapravo su tada počeli najveći problemi. Od dolaska u Kataloniju nije odigrao ni minute, pa je sve jasnije da je odlazak iz Istanbula bio pogrešan izbor.

U Hrvatskoj se posljednjih tjedana ponovno spominje povratak na Maksimir. Dinamo bi ga, prema neslužbenim informacijama, rado vratio već u siječnju – no to je moguće samo ako do kraja godine ne upiše ni jedan nastup za Gironu. Pravila su jasna: igrač ne može braniti za tri različita kluba u istoj sezoni.

Dok čeka rasplet svoje situacije, Livaković i dalje ima vjernu publiku u Istanbulu. Jedan navijač Fenera – već ranije poznat po tome što na utakmice dolazi potpuno odjeven u Livakovićev dres i rukavice – ponovno je snimljen ispred stadiona nakon susreta Fenerbahčea i Ferencvaroša u Europskoj ligi (1:1).