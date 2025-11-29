ima kultni status u feneru

Nestvarne scene pred stadionom Fenera: 'Ovaj dečko je lud, Livakovića se očito nikad nećemo riješiti'

S.Č.

29.11.2025 u 01:06

Dominik Livaković
Dominik Livaković
Bionic


Dominik Livaković potpisao je za Gironu još krajem ljeta, ali čini se da u Istanbulu i dalje ima kultni status.

Najbolji dokaz je fotografija nastala sinoć ispred stadiona Fenerbahčea, gdje se jedan navijač pojavio – potpuno odjeven u Livakovićevu opremu.

Livaković je početkom rujna službeno napustio Tursku i karijeru nastavio u Španjolskoj, kao posuđeni vratar Fenera. Očekivao je da će takav potez označiti novi početak, no zapravo su tada počeli najveći problemi. Od dolaska u Kataloniju nije odigrao ni minute, pa je sve jasnije da je odlazak iz Istanbula bio pogrešan izbor.

U Hrvatskoj se posljednjih tjedana ponovno spominje povratak na Maksimir. Dinamo bi ga, prema neslužbenim informacijama, rado vratio već u siječnju – no to je moguće samo ako do kraja godine ne upiše ni jedan nastup za Gironu. Pravila su jasna: igrač ne može braniti za tri različita kluba u istoj sezoni.

Dok čeka rasplet svoje situacije, Livaković i dalje ima vjernu publiku u Istanbulu. Jedan navijač Fenera – već ranije poznat po tome što na utakmice dolazi potpuno odjeven u Livakovićev dres i rukavice – ponovno je snimljen ispred stadiona nakon susreta Fenerbahčea i Ferencvaroša u Europskoj ligi (1:1).

Fotografija je brzo postala viralna, a navijači Fenera komentirali su na društvenoj mreži X:

'Ovaj dečko je lud', Livakovića se očito ne možemo riješiti', 'Ovom treba dati posebnu zahvalnicu', Hrvat ga mora dobro počastiti.'

Livaković je s Dinamom osvojio sedam naslova prvaka Hrvatske, a za Fenerbahče je branio 74 utakmica, ali bez osvojenog trofeja. Unatoč problemima u klubu, Zlatko Dalić i dalje mu potpuno vjeruje te je vrlo izgledno da će i dalje biti prvi izbor na golu Vatrenih na Svjetskom prvenstvu sljedećeg ljeta.

