Nestvarne scene pred stadionom Fenera: 'Ovaj dečko je lud, Livakovića se očito nikad nećemo riješiti'

Dominik Livaković potpisao je za Gironu još krajem ljeta, ali čini se da u Istanbulu i dalje ima kultni status.
Najbolji dokaz je fotografija nastala sinoć ispred stadiona Fenerbahčea, gdje se jedan navijač pojavio – potpuno odjeven u Livakovićevu opremu.
Livaković je početkom rujna službeno napustio Tursku i karijeru nastavio u Španjolskoj, kao posuđeni vratar Fenera. Očekivao je da će takav potez označiti novi početak, no zapravo su tada počeli najveći problemi. Od dolaska u Kataloniju nije odigrao ni minute, pa je sve jasnije da je odlazak iz Istanbula bio pogrešan izbor.
U Hrvatskoj se posljednjih tjedana ponovno spominje povratak na Maksimir. Dinamo bi ga, prema neslužbenim informacijama, rado vratio već u siječnju – no to je moguće samo ako do kraja godine ne upiše ni jedan nastup za Gironu. Pravila su jasna: igrač ne može braniti za tri različita kluba u istoj sezoni.
Dok čeka rasplet svoje situacije, Livaković i dalje ima vjernu publiku u Istanbulu. Jedan navijač Fenera – već ranije poznat po tome što na utakmice dolazi potpuno odjeven u Livakovićev dres i rukavice – ponovno je snimljen ispred stadiona nakon susreta Fenerbahčea i Ferencvaroša u Europskoj ligi (1:1).
Fotografija je brzo postala viralna, a navijači Fenera komentirali su na društvenoj mreži X:
'Ovaj dečko je lud', Livakovića se očito ne možemo riješiti', 'Ovom treba dati posebnu zahvalnicu', Hrvat ga mora dobro počastiti.'
Livaković je s Dinamom osvojio sedam naslova prvaka Hrvatske, a za Fenerbahče je branio 74 utakmica, ali bez osvojenog trofeja. Unatoč problemima u klubu, Zlatko Dalić i dalje mu potpuno vjeruje te je vrlo izgledno da će i dalje biti prvi izbor na golu Vatrenih na Svjetskom prvenstvu sljedećeg ljeta.