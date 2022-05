Lakše do odredišta: Postanite majstor Google Mapsa uz ove super korisne trikove

Google Maps je izvrstan alat za navigaciju koji, ako zadrete malo dublje u opcije, može postati korisniji i učinkovitiji

Google Maps daje opciju pretragu lokacija poput restorana ili benzinskih crpki tijekom putovanja. Ovo znači da možete tu i tamo skrenuti do obližnjeg odredišta bez mijenjanja glavne rute. Da biste to napravili, samo tijekom putovanja pritisnite na ikonu za pretragu i dobit ćete hrpu kategorija poput bankomata, kafića, restorana i dućana, a ako želite, možete i upisati neko specifično mjesto, objašnjava Popular Science .

Dvostruki pritisak prstom za zumiranje

Ovo je jednostavan trik za koji možda ne znate. Dvaput pritisnite i držite tipku na ekranu Google Mapsa i onda povucite gore ili dolje kako biste zumirali ili prestali zumirati. Ovo radi kao 'štipanje' s dva prsta te je vrlo korisno ako imate samo jednu slobodnu ruku.

Dodajte posebna imena za omiljene destinacije

Pretpostavimo da vaša obitelj ima omiljeno mjesto na plaži ili želite doći do bakine kuće bez ukucavanja adrese. Da biste imenovali neku lokaciju, uvijek možete ubaciti specijalne oznake.

Kako biste to napravili, prvo pretražite mjesto upisom adrese ili jednostavno dodajte pribadaču na lokaciju dugim pritiskom na zaslon. Na dnu ekrana povucite karticu za lokaciju, povucite tipku nalijevo sve do kraja i birajte 'Label' kako biste dali ime mjestu. Sva vaša mjesta ostat će vezana uz račun na Googleu, što znači da će se vidjeti na svim platformama na koje ste prijavljeni.

Mjesta s posebnim imenom imaju još jednu zgodnu primjenu, a to su glasovne naredbe za Google Assistant. Primjerice, možete narediti 'Ok, Google, take me home' i on će odmah odabrati lokaciju koju ste označili kao home.

Vratite se kući jednim pritiskom na ekran

Ako koristite Google Maps na Androidu, možete iskoristiti widgete kako biste napravili prečace za odlazak kući. Upalite izbornik za widgete (dugim pritiskom na prazan dio ekrana Home i biranjem stavke Widgets) te nakon toga potražite opciju za Maps i birajte onu pod imenom 'odredišta', odnosno Directions.

Nakon što postavite widget, možete birati adresu i način prijevoza, kao i opcije za rute poput izbjegavanja naplatnih kućica za cestarinu. Destinaciju imenujte kao 'doma' i to je to.

Provjerite stanje u prometu prije polaska

Nitko nije prevelik ljubitelj kašnjenja, a to varira ovisno o tome kad putujete. Vožnja do ureda, naprimjer, trajat će puno kraće u nedjelju ujutro nego u ponedjeljak ujutro. Jedan od načina za dolazak na vrijeme provjera je prometa dan ili dva unaprijed.

Kad gledate destinacije na internetu, kliknite na tipku 'Kreni sad' i nakon toga na Depart (polazak) kako biste Google Mapsima rekli kad planirate započeti svoje putovanje. Upišite vrijeme i datum, nakon čega ćete dobiti procjenu trajanja puta. Ako si dodatno želite olakšati putovanje, uvijek možete upisati vrijeme dolaska i Google će vam reći kad trebate krenuti. Samo potražite lokaciju, pritisnite 'Depart at' i birajte 'Arrive by' na listi za navigaciju. Nakon toga ćete dobiti mogućnost biranja specifičnog vremena i datuma, a aplikacija će odrediti rutu ovisno o preporukama vezanima uz promet.

Koristite preporuke

Jedno od područja na koja se fokusira Google Maps su preporuke. Ako pritisnete na tipku Explore na kartici u dnu ekrana Home, vidjet ćete restorane, barove i druga odredišta koja je Google birao za vas, ovisno o tome gdje ste bili i ocjenama koje ste ostavili na sličnim lokacijama.