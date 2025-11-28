Rusija zaprijetila potpunom zabranom WhatsAppa

Rusija je u kolovozu počela ograničavati neke pozive na WhatsAppu, koji je u vlasništvu tvrtke Meta Platforms, te na Telegramu, optužujući strane platforme da odbijaju dijeliti informacije s policijom u slučajevima prijevare i terorizma.

U petak je Roskomnadzor ponovno optužio WhatsApp da se ne pridržava ruskih zakona osmišljenih za prevenciju i borbu protiv kriminala.