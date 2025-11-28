ne drže se zakona?

Rusija zaprijetila potpunom zabranom WhatsAppa

M. Šu./Hina

28.11.2025 u 23:05

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Omar Marques / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Ruska državna nadzorna agencija za komunikacije u petak je zaprijetila da će u potpunosti blokirati WhatsApp ako se ne bude pridržavao ruskih zakona, izvijestile su novinske agencije.

Rusija je u kolovozu počela ograničavati neke pozive na WhatsAppu, koji je u vlasništvu tvrtke Meta Platforms, te na Telegramu, optužujući strane platforme da odbijaju dijeliti informacije s policijom u slučajevima prijevare i terorizma.

U petak je Roskomnadzor ponovno optužio WhatsApp da se ne pridržava ruskih zakona osmišljenih za prevenciju i borbu protiv kriminala.

vezane vijesti

"Ako se aplikacija za razmjenu poruka ne bude pridržavala zahtjeva ruskog zakonodavstva, bit će u potpunosti blokirana", prenosi novinska agencija Interfax.

WhatsApp je optužio Moskvu da pokušava blokirati milijunima Rusa pristup sigurnoj komunikaciji.

Ruske vlasti potiču korištenje suparničke, prodržavne aplikacije MAX, za koju kritičari tvrde da se može koristiti za praćenje korisnika. Državni mediji odbacili su takve optužbe kao lažne.

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MENTALNO ZDRAVLJE

MENTALNO ZDRAVLJE

Ovi ljudi pauzirali su tjedan dana od društvenih mreža. Rezultati su ih iznenadili
'DRUGI ŽIVOT'

'DRUGI ŽIVOT'

Roboti spašavaju prošlost: AI sustav počinje slagati uništene freske iz Pompeja
IGRANJE U POKRETU?

IGRANJE U POKRETU?

Ovo morate vidjeti: Dizajner iz Singapura tenisicu pretvorio u - Super Nintendo

najpopularnije

Još vijesti