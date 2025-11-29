Ovdje je usamljenost nacionalni problem. To je državu natjeralo na neuobičajeno rješenje u domovima za starije

Suočena s naglim porastom broja starijih osoba koji žive same i ujedno s alarmantnim podacima o njihovom mentalnom zdravlju, Južna Koreja posegnula je za neuobičajenim rješenjem - u domove starijih uvodi plišane AI robote koji razgovaraju i pružaju emocionalnu potporu

U južnokorejskim domovima sve se češće mogu vidjeti male plišane figure s velikim očima, istaknutim ušima i glasom koji zvuči poput vedrog sedmogodišnjaka. Nose ružičaste haljine ili plave košulje s leptir-mašnom, ali nisu unuci, nego roboti izrađeni od pamuka i metala, osmišljeni kao odgovor na rastuću krizu mentalnog zdravlja među starijom populacijom.

Usamljenost, financijski pritisak, osjećaj tereta... Prema izvješću objavljenom u lipnju u Journal of the Korean Medical Association, u Južnoj Koreji svakoga dana oko deset starijih osoba počini samoubojstvo, što odražava zabrinjavajući i dugotrajan trend prisutan u mnogim dijelovima istočne Azije. Japanske i hongkonške statistike već godinama bilježe visoke stope samoubojstava među starijima, no u Južnoj Koreji situacija osobito zabrinjava jer zemlja ima jednu od najviših stopa među razvijenim državama i najvišu u OECD-u. Stručnjaci ukazuju na to da je Južna Koreja staro društvo s više od deset milijuna stanovnika preko 65 godina, a oni čine petinu ukupne populacije. Sociologinja Othelia E. Lee navodi da se ta transformacija dogodila toliko brzo da sustav javne potpore nije mogao pratiti demografske promjene, a starije se osobe danas suočavaju s nedostatkom financijske i socijalne sigurnosti. Brza modernizacija zemlje dovela je do raspada tradicionalnih obiteljskih struktura, smanjenja broja višegeneracijskih kućanstava i osjetnog pada obiteljske skrbi, stoga sada jedna od tri starije osobe živi sama. Posljedice su izražena usamljenost, financijski pritisak i osjećaj tereta, čimbenici koji su izravno povezani s većim rizikom od depresije i samoubojstva.

Robot povezan s mobilnom aplikacijom Zdravstveni i socijalni sustav teško prati povećane potrebe starije populacije pa se država sve više okreće tehnološkom sektoru kako bi nadomjestila nedostatak radne snage u socijalnoj skrbi. Među novim rješenjima istaknuo se Hyodol, platforma za zdravstvenu skrb i pametni dom, a u njenom središtu nalazi se robot nalik lutki, namijenjen osobama koje žive same. Robot je povezan s mobilnom aplikacijom i web platformom dostupnom članovima obitelji ili skrbnicima te im omogućuje praćenje svakodnevnih aktivnosti starije osobe, poput obroka ili uzimanja lijekova. Osim funkcionalne potpore, Hyodol pruža emocionalnu interakciju, a najjednostavnija gesta, kao što je pozdrav kada se korisnik vrati kući, ujedno je najutjecajnija. Uređaj je dizajniran kao mekana lutka, visoka između 38 i 50 centimetara, koja reagira na dodir, a ugrađen AI generira glazbu, razgovor i jednostavne kognitivne vježbe. Izvršna direktorica tvrtke Jihee Kim objašnjava da je naglašeno 'sladak' izgled ključan za stvaranje povjerenja i lakše usvajanje tehnologije među vremešnijim korisnicima jer se oni često suočavaju s digitalnim barijerama. Do studenog je u domove starijih osoba diljem zemlje putem državnih i javnih programa raspodijeljeno više od dvanaest tisuća ovih robota, a oko tisuću dodatnih kupile su obitelji. Najnoviji model košta oko 763 eura.