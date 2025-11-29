mito i korupcija

Otkriveno što je Mikulić rekao USKOK-u, ovako je pojasnio meso koje je dobio

29.11.2025 u 20:21

Andrija Mikulić
Andrija Mikulić Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kao i njegov kum Dragan Krasić, ostaju u istražnom zatvoru.

Dvojica vlasnika kamenoloma sve su priznala, pa su još sinoć pušteni da se brane sa slobode. No, Mikulić nije htio priznati niti na ispitivanju sinoć u USKOK-u.

Mikulić je, doznaje RTL, iznosio je obranu. Govorio da je radio sve po zakonu i da se kroz svoj rad zamjerio mnogima. Priznao je i da je dobio meso, ali objasnio je to kao poklon jer je strastveni lovac baš kao i vlasnici kamenoloma.

USKOK mu nije povjerovao, pa je za njega zatražio istražni zatvor - što je sud i odobrio. Mikulićev odvjetnik Ivan Stanić nakon ročišta kazao je: 'Obrana je drukčijeg stava, obrana je stava da tu nije bilo prostora za određivanje istražnog zatvora iz ove istražno zatvorske osnove, no međutim što je tu je - idemo dalje'

Izjava Mikulićevih odvjetnika Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Težak udarac Mikuliću sinoć su zadala i dvojica vlasnika kamenoloma Goran Večković i Josip Vugrinec koji su u obrani sve priznali i do posljednjeg detalja ispričali uskokovom tužitelju kako su mu i gdje davali novac i mesne prerađevine, uglavnom divljač.

Drugi Mikulićev odvjetnik Nikola Mandić to je ovako protumačio: 'Vidjeli smo kroz praksu ovih dosadašnjih godina da ta sloboda u ovoj svojoj fazi ima svoju neku cijenu i da neka trgovina očito postoji, ali mi smo čvrsto kod svojih stavova i onog što je gospodin Mikulić iznosio u svojoj obrani'.

Mikulićev kum Dragan Krasić obranu nije iznosio, poručio je sinoć samo kako se ne osjeća krivim za sve što mu se stavlja na teret.

Podsjetimo, Mikulić i Krasić pod istragom su zbog sumnje da su od vlasnika kamenoloma primili 190.000 eura te meso i građevinski materijal kao mito za pogodovanje njihovim tvrtkama.

