Pokrenut novi fond rizičnog kapitala za startupe u Hrvatskoj i regiji

L. Š.

01.10.2025 u 11:55

Monika Mikac, Dražen Oreščanin i Dejan Ljuština
Monika Mikac, Dražen Oreščanin i Dejan Ljuština
Na hrvatskoj startup sceni pokrenut je novi fond rizičnog kapitala – NVision Ventures, iza kojeg stoje Dražen Oreščanin, Dejan Ljuština i Monika Mikac. Fond je osnovan uz podršku Europskog investicijskog fonda (EIF), a naglasak stavlja na ulaganja u startupe iz Hrvatske i Jugoistočne Europe, objavio je Oreščanin

Navodi kako će se NVision Ventures usmjeriti na četiri ključna područja - umjetnu inteligenciju, digitalna rješenja, personalizirano zdravlje i mobilnost. Prema najavama, fond će ulagati u transformativne tehnologije i timove s potencijalom za rast na globalnoj razini.

Dio investicijskog portfelja bit će namijenjen startupima koji u narednih pet godina prođu kroz inkubacijske i akceleratorske programe BIRD incubatora, čime će im se olakšati pristup prvim rundama financiranja. Time je osigurana i dodatna financijska podrška samom inkubatoru.

'Veliko nam je zadovoljstvo što krećemo u novu startup i investicijsku avanturu. NVision je pokrenut kako bismo oblikovali novu generaciju inovativnih kompanija u regiji', poručio je Oreščanin. Uz NVision, Oreščanin će nastaviti rad na svom projektu Data Privacy Manager, dok će postupno sve veći dio fokusa prebacivati na ulogu partnera u fondu.

Pokretanjem NVision Venturesa, hrvatski startup ekosustav dobiva novi izvor kapitala i strateškog partnera koji želi, kako najavljuju osnivači, 'uzdići inovacije i ubrzati rast regionalnih tehnoloških kompanija'.

