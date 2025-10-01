Pokrenut novi fond rizičnog kapitala za startupe u Hrvatskoj i regiji

Navodi kako će se NVision Ventures usmjeriti na četiri ključna područja - umjetnu inteligenciju , digitalna rješenja, personalizirano zdravlje i mobilnost. Prema najavama, fond će ulagati u transformativne tehnologije i timove s potencijalom za rast na globalnoj razini.

Dio investicijskog portfelja bit će namijenjen startupima koji u narednih pet godina prođu kroz inkubacijske i akceleratorske programe BIRD incubatora, čime će im se olakšati pristup prvim rundama financiranja. Time je osigurana i dodatna financijska podrška samom inkubatoru.

'Veliko nam je zadovoljstvo što krećemo u novu startup i investicijsku avanturu. NVision je pokrenut kako bismo oblikovali novu generaciju inovativnih kompanija u regiji', poručio je Oreščanin. Uz NVision, Oreščanin će nastaviti rad na svom projektu Data Privacy Manager, dok će postupno sve veći dio fokusa prebacivati na ulogu partnera u fondu.

Pokretanjem NVision Venturesa, hrvatski startup ekosustav dobiva novi izvor kapitala i strateškog partnera koji želi, kako najavljuju osnivači, 'uzdići inovacije i ubrzati rast regionalnih tehnoloških kompanija'.