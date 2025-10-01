Hrvatska razvila prvog AI asistenta za javnu nabavu

Hrvatska je napravila važan iskorak u digitalnoj transformaciji - razvijen je Biltenko, prvi specijalizirani AI asistent za javnu nabavu u Europskoj uniji koji obuhvaća sve faze nabave. Riječ je o digitalnom alatu koji povezuje najnapredniju svjetsku tehnologiju umjetne inteligencije (ChatGPT) s Biltenom javne nabave u RH, prvom i najopsežnijom domaćom bazom znanja i iskustva iz javne nabave u RH i regiji, navodi se u priopćenju za medije

Biltenko nije generički chatbot. Njegova baza znanja uključuje 36 brojeva Biltena javne nabave s više od 6.000 stranica stručnih članaka, više od 5.000 pitanja i odgovora iz prakse, propise RH i EU, hodograme svih postupaka, mišljenja državnih institucija, praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Visokog upravnog suda RH i presude Suda EU te niz drugih podataka. Biltenko ima jedinstven uvid u cjelokupni proces javne nabave, od planiranja do izvršenja ugovora, i svojim korisnicima u nekoliko sekundi daje odgovore na postavljanje pitanja.

'Željeli smo korisnicima ponuditi nešto puno konkretnije od generičkih AI alata. Biltenko je digitalni kolega koji razumije proces nabave, zakonski okvir i svakodnevne izazove u praksi te nudi smjernice koje štede vrijeme i smanjuju rizik pogrešaka, ističu iz Temporis savjetovanja, kreatora Biltenka i vlasnika aplikacije Bilten javne nabave u RH. U praksi, zaposlenik nekog sektorskog naručitelja ili službenik gradske uprave koji priprema dokumentaciju za nabavu nove opreme može postaviti konkretno pitanje Biltenku i odmah dobiti sažet, jasan i utemeljen odgovor, uz uputu na relevantne izvore. Isto vrijedi i za poduzetnike koji žele biti sigurni da su njihove ponude i ugovori, u skladu s važećim potpisima. Biltenko može dosta toga: planirati nabavu i davati smjernice oko istraživanja tržišta, pripremati tehničke specifikacije i troškovnike, kriterije ENP-a, pomagati oko pripreme i objave postupke nabave, pregleda i ocjene ponuda, voditi naručitelje i ponuditelje kroz sve korake žalbenog postupka, obrazlagati koje su najčešće greške naručitelja i ponuditelja, kako se uskladiti s izmjenama propisa, ili što napraviti kada jedan propust prijeti poništavanjem cijelog postupka.

Kombinacija globalne AI tehnologije i domaće baze znanja Tehnička izvedba Biltenka temelji se na kombinaciji naprednih modela umjetne inteligencije OpenAI-ja i strukturiranih podataka iz baze znanja BJN RH. AI model trenira se na velikom broju relevantnih slučajeva iz stvarne prakse, dok domaća baza znanja BJN RH donosi konkretne lokalne primjere, odluke, mišljenja, presude i iskustva koje generički AI alati jednostavno ne mogu reproducirati. Rezultat su odgovori koji nisu samo općeniti, već potpuno primjenjivi u hrvatskom kontekstu. 'Ova jedinstvena kombinacija globalne AI tehnologije i domaće ekspertize omogućuje brz, precizan i praktičan odgovor na izazove javne nabave, što je rijetkost čak i na europskoj razini. Za javne institucije to znači rasterećenje zaposlenika te smanjenje rizika od administrativnih pogrešaka. Biltenko je namijenjen svima koji sudjeluju u javnoj nabavi, od zaposlenika i certificiranih stručnjaka do čelnika javnih i sektorskih naručitelja, ravnatelja ustanova, direktora poduzeća i predsjednika uprava', navodi se u priopćenju. 'Poduzetnicima Biltenko donosi brži i jednostavniji pristup informacijama koje mogu biti presudne za dobivanje novih poslova u nabavi. Posebno je vrijedan alat i za projektne timove i konzultante koji svakodnevno pripremaju tehničku i pravnu dokumentaciju u složenim nabavnim postupcima', dodaju.