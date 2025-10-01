Musk želi 'srušiti' Wikipediju svojom AI enciklopedijom. Pokreće - Grokipediju

Njegovi sukobi s Wikipedijom eskalirali su i u siječnju, kada je kritizirao odluku enciklopedije da objavi članak o njemu nakon što je na inauguraciji Donalda Trumpa navodno podigao ruku u gesti nalik nacističkom pozdravu.

Musk je u utorak objavio na X-u (bivšem Twitteru) da radi na projektu nazvanom Grokipedia, koji bi, prema njegovim riječima, trebao biti 'masivno poboljšanje' u odnosu na Wikipediju. Otkako je preuzeo Twitter, Musk često kritizira Wikipediju, nazivajući je 'woke' i pristranom, a ranije ove godine čak je pozvao da se stranici ukine financiranje iz donacija.

Grokipedia bi trebala biti pokretana chatbotom Grok, proizvodom Muskovog xAI-ja razvijenim kao alternativa ChatGPT-u. Grok je treniran na podacima s interneta, uključujući javne objave s X-a. Musk tvrdi da je alat dovoljno 'pametan' da prepoznaje istinite, poluistinite i netočne informacije na Wikipediji, a zatim prepisuje stranice uklanjajući neistine, dopunjujući kontekst i 'ispravljajući' postojeći sadržaj.

'Grok koristi ogromne računalne resurse da analizira, primjerice, neku Wikipedijinu stranicu – što je istinito, djelomično istinito, lažno ili nedostaje, a zatim prepravlja stranicu', rekao je Musk nedavno u jednom podcastu. Međutim, Grok je i sam imao ozbiljnih promašaja; među ostalim je zabilježeno da je u nekim odgovorima hvalio Hitlera.

Kritike i prepreke

Musk nije otkrio kada će Grokipedia biti pokrenuta, no očekuje se da će brzo privući dio njegove publike i desnih komentatora koji također Wikipediju smatraju pristranom.

Ipak, put do uspjeha bit će težak - Wikipedija je sedma najposjećenija stranica na svijetu i već dva desetljeća održava je globalna zajednica volontera. Njezin osnivač Jimmy Wales ranije je kritizirao Muskove poteze, posebno nakon preuzimanja Twittera, kada je platformu opisao kao prostor 'preplavljen trolovima i luđacima'.

Dok Musk Wikipediji predbacuje političku pristranost, kritičari ističu da je upravo X pod njegovim vodstvom često optuživan da širi dezinformacije. Grokipedia nije jedini Muskov plan za 'rušenje statusa quo'. Prošlog mjeseca najavio je i pokretanje tvrtke Macrohard, koja bi uz pomoć umjetne inteligencije trebala stvarati konkurentske proizvode Microsoftovim rješenjima.