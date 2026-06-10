Šef najvrjednije europske IT tvrtke: 'Kupujmo europsko? Prvo moramo imati od koga kupovati!'

Europska komisija predstavila je nedavno novu strategiju za industriju čipova. Među predloženim mjerama nalaze se izvanredne ovlasti za usmjeravanje opskrbe tijekom nestašica te dodatni instrumenti kojima Bruxelles želi ojačati europsku industriju poluvodiča.

U razgovoru za Financial Times Fouquet je kritizirao trend industrijskih intervencija u Europskoj uniji, posebice u području poluvodiča, te poručio da Europa najprije mora izgraditi svoje lance opskrbe prije nego što pokuša upravljati njima. 'Ako nemate vlastiti lanac opskrbe, kako onda možete intervenirati u njemu?' istaknuo je Fouquet.

Europska unija pokušava smanjiti ovisnost o američkim tehnološkim kompanijama i azijskim proizvođačima, no među kreatorima politika više se raspravlja o tome treba li tržište aktivno usmjeravati ili prvenstveno stvarati uvjete za razvoj konkurentnih europskih tvrtki.

Fouquet smatra da odgovor leži u potonjem pristupu. 'Mnogi govore da prvo treba kupovati europsko. To je odlična ideja, ali morate imati od koga kupovati', rekao je. Francuska i još neke države članice zagovaraju jače uvođenje načela 'kupuj europsko' u javnoj nabavi, a kritičari takvih prijedloga upozoravaju da oni imaju ograničen učinak ako Europa nema dovoljno konkurentnih domaćih alternativa.

Šef ASML-a kaže da bi Europljani trebali razviti što više tehnoloških prvaka duž cijelog lanca vrijednosti industrije čipova te povećati svoj udio u globalnoj industriji poluvodiča na razinu koja bi bolje odražavala njihov udio u svjetskom gospodarstvu, a on iznosi oko 18 posto.

Fouquet je upozorio da Europa mora izbjeći donošenje regulativa koje bi perspektivne tehnološke kompanije mogle potaknuti na odlazak izvan kontinenta.

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ASML je među europskim tehnološkim kompanijama koje posljednjih mjeseci pojačano lobiraju za smanjenje regulatornog opterećenja, osobito kada je riječ o umjetnoj inteligenciji.

Fouquet kao najveće prepreke navodi spore procedure izdavanja dozvola, otežan pristup kapitalu te europski regulatorni okvir za umjetnu inteligenciju.

Dodao je da u Bruxellesu i dalje postoji 'prejako iskušenje da Europska komisija pokušava raditi posao industrije', pri čemu je kao primjer naveo planove za razvoj podatkovnih centara i novih tvornica čipova.