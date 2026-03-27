Otvoren novi T-Centar u Portanova Osijeku

U atraktivnom i suvremeno uređenom ambijentu, novi T-Centar spaja vrhunski dizajn i naprednu tehnologiju , stvarajući ugodno i intuitivno okruženje u kojem korisnici mogu istražiti cjelokupnu ponudu usluga i proizvoda. Kroz interaktivne digitalne sadržaje, posjetitelji će na jednostavan, brz i zanimljiv način upoznati sve što Hrvatski Telekom nudi – od mobilnih i fiksnih usluga do najnovijih tehnoloških inovacija.

Posebnu vrijednost novog prostora predstavlja moderno uređena i potpuno opremljena soba za sastanke, dostupna potpuno besplatno svima kojima je potreban profesionalan prostor za rad i susrete. Ova inicijativa dodatno potvrđuje usmjerenost prema zajednici, uz ambiciju da T-Centar postane središnje mjesto okupljanja startupova, poduzetnika, freelancera i svih onih koji traže inspirativno okruženje za suradnju, coworking i umrežavanje.

Uz cjelokupan portfelj usluga, T-Centar nudi i bogat izbor najnovijih mobilnih uređaja renomiranih svjetskih brendova, kao i dodatne pametne uređaje poput pametnih satova i fitness trackera, prilagođene suvremenom načinu života.

Povodom otvorenja, Hrvatski Telekom pripremio je posebne pogodnosti i poklone za prve kupce, a s posjetiteljima su se družili i igrači NK Osijeka Oleksandr Petrusenko i Jon Mersinaj. Dodatno, u blizini novootvorenog T-Centra Hrvatski Telekom je u suradnji sa Samsungom pripremio i zabavne aktivnosti u kojima su svi posjetitelji imali priliku osvojiti poklone iznenađenja.