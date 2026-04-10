OpenAI predstavio novu skuplju pretplatu za ChatGPT

Nov model koji košta 100 dolara obuhvaća potrebe korisnika koji zahtjevaju puno širi spektar zadataka ili rade na složenijim projektima
OpenAI je uveo novu pretplatničku razinu za ChatGPT, za koju treba izdvojiti 100 dolara mjesečno. Nova razina smještena je između postojećih opcija od 20 i 200 dolara, što znači da cilja korisnike s intenzivnijim potrebama.
Ovaj plan prvenstveno je namijenjen tzv. 'power userima', osobito onima koji aktivno koriste Codex za zahtjevnije zadatke. U odnosu na Plus pretplatu korisnici dobivaju otprilike pet puta veće limite korištenja, a u određenim situacijama i do deset puta više kapaciteta za Codex. Time se omogućuje duži i kompleksniji rad, što je ključno za neke developerske scenarije.
Razlog za uvođenje ove razine leži u naglom rastu korištenja Codexa koji sada ima više od tri milijuna tjednih korisnika, uz višestruki rast u kratkom vremenskom razdoblju. Takav trend jasno ukazuje na povećanu potražnju za naprednim AI alatima, posebno među korisnicima koji ih koriste kao dio svakodnevnog rada.
Osim većih limita, nova pretplata uključuje pristup naprednijim modelima, proširenim istraživačkim alatima i poboljšanim mogućnostima za zadatke koji uključuju autonomne AI agente. Time se OpenAI sve više usmjerava prema profesionalnim korisnicima koji zahtijevaju veću snagu i fleksibilnost.
Uvođenje ove razine također signalizira širi zaokret prema modelu naplate temeljenom na korištenju. Umjesto jedinstvene cijene za sve korisnike, struktura se sve više diferencira ovisno o intenzitetu upotrebe, piše Digital Trends.