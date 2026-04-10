OpenAI predstavio novu skuplju pretplatu za ChatGPT

OpenAI je uveo novu pretplatničku razinu za ChatGPT, za koju treba izdvojiti 100 dolara mjesečno. Nova razina smještena je između postojećih opcija od 20 i 200 dolara, što znači da cilja korisnike s intenzivnijim potrebama.

Ovaj plan prvenstveno je namijenjen tzv. 'power userima', osobito onima koji aktivno koriste Codex za zahtjevnije zadatke. U odnosu na Plus pretplatu korisnici dobivaju otprilike pet puta veće limite korištenja, a u određenim situacijama i do deset puta više kapaciteta za Codex. Time se omogućuje duži i kompleksniji rad, što je ključno za neke developerske scenarije.