Ipak postoji: Konačno je stigao Trumpov T1 Phone. Ovo su prvi dojmovi

Trumpov političko-propagandno-tehnološki eksperiment je, nakon hrpe neizvjesnosti i dugog čekanja, napokon počeo dolaziti u ruke tehno novinara i kupaca
Nakon mjeseci iščekivanja i sumnji Trump Mobile konačno je isporučio svoj prvi pametni telefon kupcima - ili barem nekolicini novinara koji su ga naručili i platili sami.
Model poznat kao Trump Mobile T1, odnosno Trump Phone, predstavljen je prošlog lipnja kao zlatni Android s cijenom od 500 dolara i uz marketinšku poruku da je proizveden u SAD-u. Tvrtka je otvorila prednarudžbe uz depozit od 100 dolara, no ubrzo su krenula pitanja o podrijetlu uređaja. Nakon nekoliko odgoda i nejasnih uvjeta prodaje, uključujući napomenu da kompanija ne jamči da će uopće biti isporučen, dio kupaca i tehnološke javnosti počeo je sumnjati u to će proizvod ikada stići.
Sada je barem jasno da postoji, piše Mashable.
Nije nedostajalo ni incidenata. Naime Trump Mobile potvrdio je da su osobni podaci korisnika bili izloženi na njihovoj web stranici, uključujući imena, telefonske brojeve, kućne adrese i e-mail adrese. Iz tvrtke navode da trenutno istražuju cijeli slučaj, piše Tech Crhunch.
Sastavljen ili proizveden, pitanje je sad
Prema prvim dojmovima američkih tehnoloških medija, T1 dolazi u crnoj kutiji s minimalističkim motivom američke zastave. Na samom telefonu nalazi se gravirani logotip zastave, a stražnja kamera nosi oznaku Trump Mobile. Na kutiji stoji 'assembled in the USA', odnosno sastavljen u SAD-u, što je formulacija koja je primjetno opreznija od ranije korištenog slogana 'Made in America', pa pitanje o tome gdje je uređaj zapravo proizveden i dalje ostaje otvoreno.
Vizualno je riječ o zlatnom telefonu tankih rubova i izreza za prednju kameru, a nekoliko recenzenata primijetilo je da izgledom snažno podsjeća na HTC U24 Pro iz 2024. godine, uključujući raspored kamera i opći dizajn kućišta.
Specifikacije otprije šest godina
Specifikacije su solidne za srednju klasu: telefon ima 512 GB memorije, AMOLED ekran od 6,78 inča, bateriju kapaciteta 5000 mAh i procesor iz linije Snapdragon, iako proizvođač ne navodi točan model, što u svijetu Androida otprilike zvuči isto kao da ste za automobil rekli da ima motor. CNET-ov prvi benchmark sugerira da bi to mogao biti Snapdragon 7 Gen 3, s performansama usporedivima s Androidima otprije šest godina.
Jedan detalj ipak upada u oči: uređaj ima klasični 3,5-milimetarski priključak za slušalice, značajku koju su brojni proizvođači posljednjih godina uklonili.
Prvi su vani, a gdje je ostatak?
Softverski, telefon dolazi s unaprijed instaliranom aplikacijom Truth Social na početnom zaslonu, a prve reakcije sugeriraju da funkcionira kao standardni Android bez većih iznenađenja. Veće pitanje ostaje ono poslovne prirode: može li Trump Mobile isporučiti uređaj u širem opsegu i uvjeriti kupce da je riječ o ozbiljnom proizvodu nakon mjeseci kašnjenja i nedavne potvrde da su podaci korisnika nakratko bili izloženi na internetu zbog vanjskog pružatelja platforme.
Za sada je najvažnija promjena to što je uređaj iz faze nagađanja prešao u stvarnost. A hoće li se pokazati kao održiv proizvod ili tek kratkotrajan političko-tehnološki eksperiment, pokazat će idući tjedni i prve detaljnije recenzije.