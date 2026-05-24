Hrvatska prvi put na esport olimpijadi: 'Želimo pokazati da ovdje pripadamo'

Hrvatska će prvi put nastupiti u Esports Nations Cupu (ENC), velikom međunarodnom natjecanju koje okuplja nacionalne reprezentacije i koje mnogi s pravom nazivaju esport olimpijadom. Turnir se održava ovog listopada u Rijadu, a tim povodom ulovili smo ikonu hrvatskog esporta Nikolu Stolnika iz Good Game Globala. Doznali smo kako naši pro gejmeri kotiraju na svjetskoj razini te kakva je realnost domaće natjecateljske scene

Kad govorimo o videoigrama kao sportu, jedna od prvih ideja koja pada na pamet je koncept natjecanja na nacionalnoj razini. Esports Nations Cup, koji će se ovog listopada održati u Rijadu, upravo zbog toga možda zvuči kao jedinstven oblik natjecanja u esportovima. No koncept reprezentativnih natjecanja u esportu postoji već gotovo dva desetljeća.

'IESF, International Esports Federation, organizira World Esports Championship od 2009. godine, a imali su već 16 izdanja s preko 150 zemalja članica i Hrvatska je bila dio tog natjecanja', pojasnio je naš sugovornik Nikola Stolnik iz Good Game Globala. Nastojanja velikih organizacija, poput Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), također dugo sežu u svijet videoigara, no u posljednje vrijeme ti su pokušaji naišli na zid. Nakon pilotskog natjecanja 2021. i Olympic Esports Weeka u Singapuru 2023. godine planovi su se izjalovili.

'Odbor je u suradnji sa saudijskim partnerima najavio događaj Olympic Esports Games sa saudijskim partnerima na 12 godina, no to je partnerstvo u listopadu 2025. godine raskinuto, a pod novom predsjednicom Kirsty Coventry inicijativa je u svibnju praktički zaustavljena', kaže Stolnik. Coventry je nedavno izjavila da ona 'nije stala' makar većina dosadašnjih poteza nalaže suprotno.

Velika natjecanja i velik novac Ono što ENC čini posebnim je razina ulaganja u projekt. Esports World Cup Foundation u Rijadu ima resurse, infrastrukturu i mogućnosti emitiranja sadržaja kakvu industrija prije nije imala, objašnjava Stolnik. 'Format je sportski te igrač nosi dres reprezentacije, a ne logo organizacije, što privlači publiku koja prati nacionalne reprezentacije u ostalim sportovima', kaže Stolnik. Globalni esport bilježi masivan rast, a predodžba o postpandemijskom zatišju pala je u vodu. Industrija je tako u protekle dvije godine probila sve pretpandemijske rekorde u gledanosti i broju događaja. ENC je samo ojačao nakon što je olimpijska esport inicijativa praktički stala, što mu je olakšalo pozicioniranje kao najvećeg međudržavnog natjecanja u esportovima na svijetu.

Hrvatska reprezentacija Na ENC-u će svaka zemlja imati svoje tijelo zaduženo za lokalno upravljanje. 'Kod nas je to Good Game Global, a same kvalifikacije razlikuju se od naslova do naslova. U nekima dobivamo direktnu pozivnicu za završnicu, a neki zahtijevaju prolazak kroz otvorene te neki kroz zatvorene kvalifikacije', kaže Stolnik. Kada je riječ o plasmanu naših pro gejmera, Hrvatska trenutno najbolje stoji u naslovima PUBG i League of Legends (LoL) primarno zato što imamo pojedince koji igraju na najvišoj svjetskoj razini. 'Virtus Pro jedna je od najjačih esport organizacija na svijetu dok u LoL-u imamo Luku Perkovića, jednog od najboljih midlanera i definitivno jednog od najuspješnijih europskih igrača u povijesti igre. Za ostale discipline tek ćemo saznati kako kotiramo. Cilj za Rijad nije osvojiti sve, već pokazati da Hrvatska pripada međunarodnoj sceni i izgraditi temelj za sljedeći ciklus, koristeći discipline u kojima već imamo svjetske igrače kao oslonac', naglasio je Stolnik.

Hrvatska kao odredište za esportove Kad gledamo velika svjetska natjecanja u esportovima, lako je maštati o tome da se veliki događaji poput njih možda održe i kod nas. Kao netko s dubokim uvidom u organizacijske okolnosti za esport natjecanja u Lijepoj Našoj, Stolnik je bio prilično direktan: 'Trenutno su šanse za to jako male.' Razina natjecanja kakvu ima ENC traži arene od pet tisuća i više mjesta, produkciju na razini Lige prvaka, hotelske kapacitete za tridesetak delegacija, produkcijske timove, stotine natjecatelja te višemjesečnu organizaciju i koordinaciju kakva u Hrvatskoj još ne postoji.

To je realnost koja vrijedi za većinu europskih zemalja – ne samo za nas. Premda postoji put kojim se najveća natjecanja, timovi i gledatelji mogu privući i na naše prostore, taj scenarij zahtijeva sistemsko ulaganje i potporu lokalnih vlasti, faktora koji su kod nas trenutno nepostojeći.

Snaga saudijskog kapitala Esportovi, kaže Stolnik, bilježe masivan rast, a zatišje iz doba pandemije nestalo je još prije tri godine. 'Industrija je 2024. i 2025. probila pretpandemijske rekorde u broju gledatelja i evenata, a nevjerojatan rast potiču velika ulaganja', ističe. Glavni igrači po uloženom novcu su saudijski kapital kroz Esports World Cup i sada ENC, kao i velik broj natjecanja na svjetskoj razini. Danas je problem timovima nešto što dosad nisu iskusili – odlučiti gdje će nastupati ako žele dosegnuti maksimalni financijski i profesionalni napredak.

Kako biti esportaš u 2026.? I odnos brendova i timova sazrio je u kontekstu velikih timova, natjecanja i zvijezda. Veliki brendovi poput Red Bulla, Ralpha Laurena, Razera i Logitecha direktno investiraju u razvoj igrača, infrastrukturu i sadržaj. Sponzorstvo je postalo partnerstvo, no u kontekstu manjih timova, nacija i organizacija sponzorstva su rijetka i slabašna, pa većina malih organizacija preživljava iz projekta u projekt u nadi za probojem na svjetsku scenu.

Za naše igrače realan put prema vrhu trenutno ide preko stranih organizacija, što i potvrđuju primjeri Perkza i naših igrača PUBG-a iz tima Virtus Pro. Domaćih klubova s budžetom za pravu profesionalnu razinu je malo, a talent se najbrže razvija u sustavu koji ima coaching staff, analitičare i infrastrukturu. 'Ono što država i savez mogu napraviti su rana detekcija i sustavni razvoj, a ono što industrija mora napraviti je profesionalizacija domaćih klubova stabilnim izvorima prihoda. Mala smo zemlja i realno ne možemo imati infrastrukturu kao Njemačka ili Poljska, ali možemo početi graditi osnovne potporne strukture', kaže Stolnik.

Je li karijera u esportovima kratkotrajna? Esportovi se nerijetko opisuju kao mentalno zahtjevne discipline u kojima mladi ljudi s boljim refleksima imaju osjetnu prednost, no to je, kaže Stolnik, predodžba kakva je postojala do prije šest godina. 'Vrhunski igrači aktivno nastupaju s 28, 29, 32 godine jer iskustvo, taktika i pozicioniranje danas vrijede koliko i refleksi. Profesionalizacija kroz mentalni trening, fizioterapiju, prehranu i spavanje produžava karijeru u esportu jednako kao u tradicionalnom sportu, pa igrači imaju motivaciju duže ostati na sceni', objasnio je naš sugovornik, dodajući: 'Uz to, karijera nakon profesionalnog igranja danas postoji u smislenom obliku kroz coaching, analitiku, streaming, menadžment i broadcasting. Pravi profesionalac danas planira karijeru kao što bi to radio i u tradicionalnom sportu.' Stanje esporta u Hrvatskoj u odnosu na 2025. Domaća scena drži se zbog nekoliko projekata koji su preživjeli zahvaljujući upornosti organizatora, a ne sustavu iza njih. Tu prije svega govorimo o Good Game Zagrebu, Student Esports Tournamentu, Sunset Esports Festivalu i nekolicini online natjecanja, a sve ostalo je ili ugašeno ili svedeno na minimum.