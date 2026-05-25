AI bum udara na još jedan dio tržišta: 'Nestašica bi se mogla osjećati i do deset godina'

Problem je u tome što se iste komponente koriste i u kućnim Wi-Fi ruterima, mesh sustavima i prijenosnim računalima, zbog čega proizvođači upozoravaju na moguće odgode lansiranja novih uređaja, poskupljenja i izmjene specifikacija pojedinih modela.

Prema pisanju portala Heute , koji se poziva na dugogodišnjeg poznavatelja industrije rutera, tvrtke koje razvijaju AI sustave diljem svijeta trenutačno gomilaju memoriju, RAM i procesore u tolikim količinama da se poremećaji sve više osjećaju i u drugim sektorima elektronike.

Dio tih tvrdnji, navodi se, potvrđen je i na sajmu ANGA COM u Kölnu, gdje su proizvođači rutera priznali da rastući pritisak na opskrbne lance već stvara probleme, iako situacija nije jednako teška za sve kompanije.

Nestašica memorijskih čipova mogla bi imati šire posljedice za cijelo tržište elektronike te analitičari procjenjuju da bi troškovi proizvodnje elektroničkih uređaja mogli porasti između šest i osam posto, a najjeftiniji proizvodi u nekim kategorijama čak bi mogli nestati s tržišta.

Osobito su pogođeni moderni mesh sustavi, a oni za pohranu firmwarea, lozinki i osnovnih postavki također trebaju memorijske čipove, čija cijena samo raste.

Stručnjaci upozoravaju da bi problemi mogli trajati godinama. U najgorem scenariju nestašica bi se mogla osjećati i do deset godina, pa pojedini proizvođači memorije već sada od kupaca traže avansna plaćanja unaprijed i do tri godine kako bi osigurali proizvodne kapacitete.

Industrija se pritom nada da bi razvoj novih vrsta memorije mogao donekle ublažiti pritisak i smanjiti cijene postojećeg standarda DDR5, no za sada nema naznaka brzog smirivanja tržišta.