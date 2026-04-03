Njemački izdavač podnio tužbu protiv OpenAI-ja zbog AI plagijata dječje knjige

Penguin Random House podnio je tužbu protiv OpenAI-a zbog navodnog kršenja autorskih prava, tvrdeći da je chatbot ChatGPT reproducirao sadržaj iz popularne serije dječjih knjiga o Malom zmaju Kokosu.

Tužba je podnesena sudu u Münchenu protiv europske podružnice OpenAI-a sa sjedištem u Irskoj. Prema navodima izdavača, njihov pravni tim zatražio je od ChatGPT-a da napiše priču 'u stilu' autora Ingoa Siegnera, uz konkretan upit o avanturi zmajića Kokosa na Marsu. Kao odgovor, sustav je generirao tekst i ilustracije koje su, kako tvrdi izdavač, bile 'gotovo iste kao kod originala'.

Osim same priče, chatbot je izradio i naslovnicu s prepoznatljivim likovima, tekst za poleđinu knjige te upute za objavu putem platformi za samoizdavaštvo. Izdavač smatra da to predstavlja dokaz da je model umjetne inteligencije 'zapamtio' dijelove originalnih djela, što bi moglo značiti neovlašteno korištenje zaštićenog sadržaja.