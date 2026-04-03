Njemački izdavač podnio tužbu protiv OpenAI-ja zbog AI plagijata dječje knjige

Najnoviji slučaj umjetne inteligencije koja je kopirala djelo zaštićeno autorskim pravima rezultirao je tužbom koja još jednom potvrđuje kako se iza većine LLM modela nalazi otvorena krađa tuđih radova
Penguin Random House podnio je tužbu protiv OpenAI-a zbog navodnog kršenja autorskih prava, tvrdeći da je chatbot ChatGPT reproducirao sadržaj iz popularne serije dječjih knjiga o Malom zmaju Kokosu.
Tužba je podnesena sudu u Münchenu protiv europske podružnice OpenAI-a sa sjedištem u Irskoj. Prema navodima izdavača, njihov pravni tim zatražio je od ChatGPT-a da napiše priču 'u stilu' autora Ingoa Siegnera, uz konkretan upit o avanturi zmajića Kokosa na Marsu. Kao odgovor, sustav je generirao tekst i ilustracije koje su, kako tvrdi izdavač, bile 'gotovo iste kao kod originala'.
Osim same priče, chatbot je izradio i naslovnicu s prepoznatljivim likovima, tekst za poleđinu knjige te upute za objavu putem platformi za samoizdavaštvo. Izdavač smatra da to predstavlja dokaz da je model umjetne inteligencije 'zapamtio' dijelove originalnih djela, što bi moglo značiti neovlašteno korištenje zaštićenog sadržaja.
Serijal Mali zmaj Kokos ubraja se među najpoznatije dječje knjige u Njemačkoj, s više od 30 izdanja, televizijskom serijom i filmskim adaptacijama. Upravo zbog njegove popularnosti i prepoznatljivosti, slučaj bi mogao imati šire pravne posljedice za industriju, piše Guardian.
Iz Penguin Random Housea poručuju da su otvoreni prema mogućnostima koje donosi umjetna inteligencija, ali naglašavaju da je zaštita intelektualnog vlasništva prioritet. S druge strane, OpenAI je naveo da razmatra optužbe i ističe kako nastoji surađivati s izdavačima te poštovati prava autora.