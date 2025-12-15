TROGODIŠNJI SPORAZUM

Dogovorili se Disney i OpenAI: Za milijardu dolara poznati likovi stižu u ChatGPT i Soru

Miroslav Wranka

15.12.2025 u 10:14

Izvor: EPA / Autor: Caroline Brehman
Trogodišnji sporazum je barem djelomično ekskluzivan, ali nisu objavljene pojedinosti o tome što bi to trebalo značiti, niti kako bi trebalo funkcionirati

Disney ulaže milijardu američkih dolara u OpenAI. Istovremeno su dvije tvrtke sklopile ugovor koji će omogućiti korištenje poznatih Disneyjevih likova na Sori, platformi za generiranje videa te tvrtke za umjetnu inteligenciju. To je prvi takav veliki ugovor o licenciranju za Soru.

Prema ugovoru, korisnici Sore moći će izrađivati ​​videozapise koristeći više od 200 Disneyjevih animiranih likova. Među tim likovima su Mickey i Minnie Mouse, Disneyjeve princeze poput Ariel, Belle i Pepeljuge, likovi iz 'Snježnog kraljevstva', 'Moane' i 'Priče o igračkama'.

Obuhvaćeni su i animirani likovi iz Marvela i Lucasfilma, uključujući Black Panthera te Yodu i ostale likove iz 'Ratova zvijezda' - iako ugovor ne uključuje nikakve sličnosti s talentima ili glasove. Korisnici OpenAI-evog robota za brbljanje ChatGPT-ja također će moći od njega zatražiti stvaranje slika uz korištenje Disneyjevih likova.

OpenAI, koji je na udaru kritika zbog kršenja autorskih prava, poručuje da ugovor pokazuje kako kreativna zajednica i umjetna inteligencija mogu odgovorno surađivati. Obje tvrtke tvrde da sporazum ni na koji način ne predstavlja prijetnju kreatorima, a ni potrošači nemaju razloga za brigu.

Trogodišnji sporazum je barem djelomično ekskluzivan, ali nisu objavljene pojedinosti o tome što bi to trebalo značiti, niti kako bi trebalo funkcionirati.

Disney je prethodno tužio tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom zbog korištenja njihovog intelektualnog vlasništva. Među njima je i Google, od kojeg je zatražena obustava korištenja likova i djela zaštićenih autorskim pravima te uvođenje mjera koje bi to spriječile u budućnosti.

Slična pisma poslana su i u tvrtke Meta Platforms i Character.AI. U lipnju su Disney i Universal pak tužili tvrtku za generiranje fotografija umjetnom inteligencijom Midjourney, piše CNN Business.

