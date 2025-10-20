AI 'oživio' Martina Luthera Kinga Jr.-a pa prešao granicu, reagirali članovi obitelji

Tvrtka OpenAI privremeno je onemogućila aplikaciji za generiranje videa Sora stvaranje deepfake prikaza dr. Martina Luthera Kinga Jr.-a jer je to zatražila njegova obitelj. Odluka je donesena nakon što su se na internetu pojavili uvredljivi videi koji su ga prikazivali u iskrivljenim i degradirajućim scenarijima.

Aplikacija Sora postala je viralna u SAD-u zahvaljujući sposobnosti jednostavnog stvaranja AI videa, što je dovelo do širenja lažnih snimki preminulih poznatih i povijesnih osoba u bizarnim i često uvredljivim situacijama, piše BBC.

OpenAI je izjavio da će zaustaviti prikaze dr. Kinga dok ne ojača zaštitne mjere za korištenje povijesnih osoba, iako se i dalje mogu stvarati videi s drugim preminulim poznatim osobama. Ta je odluka izazvala rasprave jer su se internetom već proširile AI snimke koje prikazuju, među ostalima, predsjednika Johna F. Kennedyja, kraljicu Elizabetu II. i fizičara Stephena Hawkinga.

Reagirajući na taj trend, Zelda Williams, kći pokojnog glumca Robina Williamsa, javno je zamolila korisnike da prestanu dijeliti AI-em generirane videe s likom njezina oca. Sličan apel uputila je i Bernice A. King, kći dr. Martina Luthera Kinga.

Među videima koji su kružili platformom Sora i društvenim mrežama bili su i oni koji mijenjaju poznati govor 'I Have a Dream', a jedan od isječaka, prema pisanju Washington Posta, imitirao je rasističke zvukove. Drugi videi navodno su prikazivali tučnjavu između likova sličnih dr. Kingu i Malcolmu X-u.