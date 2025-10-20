AI 'oživio' Martina Luthera Kinga Jr.-a pa prešao granicu, reagirali članovi obitelji

Ovaj potez otvara pitanje kako će platforme poput OpenAI-a odlučivati čiji se lik smije koristiti u AI smeću, a koji ne. Zelda Williams, kći Robina Williamsa, i Bernice A. King, kći Marina Luthera Kinga Jr.-a, zaštitile su svoje članove obitelji, no što ako se slična situacija dogodi nekome tko nije poznat?
Tvrtka OpenAI privremeno je onemogućila aplikaciji za generiranje videa Sora stvaranje deepfake prikaza dr. Martina Luthera Kinga Jr.-a jer je to zatražila njegova obitelj. Odluka je donesena nakon što su se na internetu pojavili uvredljivi videi koji su ga prikazivali u iskrivljenim i degradirajućim scenarijima.
Aplikacija Sora postala je viralna u SAD-u zahvaljujući sposobnosti jednostavnog stvaranja AI videa, što je dovelo do širenja lažnih snimki preminulih poznatih i povijesnih osoba u bizarnim i često uvredljivim situacijama, piše BBC.
OpenAI je izjavio da će zaustaviti prikaze dr. Kinga dok ne ojača zaštitne mjere za korištenje povijesnih osoba, iako se i dalje mogu stvarati videi s drugim preminulim poznatim osobama. Ta je odluka izazvala rasprave jer su se internetom već proširile AI snimke koje prikazuju, među ostalima, predsjednika Johna F. Kennedyja, kraljicu Elizabetu II. i fizičara Stephena Hawkinga.
Reagirajući na taj trend, Zelda Williams, kći pokojnog glumca Robina Williamsa, javno je zamolila korisnike da prestanu dijeliti AI-em generirane videe s likom njezina oca. Sličan apel uputila je i Bernice A. King, kći dr. Martina Luthera Kinga.
Među videima koji su kružili platformom Sora i društvenim mrežama bili su i oni koji mijenjaju poznati govor 'I Have a Dream', a jedan od isječaka, prema pisanju Washington Posta, imitirao je rasističke zvukove. Drugi videi navodno su prikazivali tučnjavu između likova sličnih dr. Kingu i Malcolmu X-u.
Etika i odgovornost
Olivia Gambelin, etičarka umjetne inteligencije i autorica, izjavila je za BBC da je OpenAI-ev potez 'dobar korak naprijed', ali je kritizirala tvrtku zato što nije odmah postavila jasne zaštitne mehanizme. 'Ovo ne bi trebalo biti učenje metodom pokušaja i pogrešaka na štetu javnosti', rekla je.
Prema njezinim riječima, stvaranje deepfake prikaza povijesnih ličnosti ne samo da pokazuje 'nedostatak poštovanja', nego i prijeti razumijevanju razlike između stvarnog i lažnog sadržaja. 'Takvi prikazi opasno se približavaju pokušajima prepravljanja povijesti', upozorila je.
OpenAI je u priopćenju naveo da 'iako zbog slobode izražavanja postoji snažan interes u prikazivanju povijesnih ličnosti', te osobe trebaju imati kontrolu nad vlastitim likom, kao i njihove obitelji. Tvrtka je dodala da 'ovlašteni zastupnici ili upravitelji imovinom mogu zatražiti zabranu korištenja lika pojedinca u Sori'.
No stručnjak za generativnu umjetnu inteligenciju Henry Ajder upozorio je da takav pristup otvara pitanje tko zaslužuje zaštitu od 'sintetičkog uskrsnuća', a tko ne. 'Obitelj dr. Kinga ispravno je reagirala, ali mnoge preminule osobe nemaju poznate ili financijski moćne nasljednike koji bi ih zastupali', rekao je.
'Na kraju moramo izbjeći situaciju u kojoj, osim ako nismo vrlo poznati, društvo prihvaća to da nakon smrti postoji slobodno raspolaganje našim likom', dodao je Ajder.