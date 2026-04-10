Od sad je moguće uređivati komentare na Instagramu, ali uz važno ograničenje

Meta Platforms omogućila je uređivanja komentara ispod objava na Instagramu, iako postoji kvaka - to možete učiniti samo unutar 15 minuta nakon objave.

Postavka je slična načinu na koji društvena aplikacija rješava uređivanje poruka, opciju koja je prvi put dodana 2024., 11 godina nakon što je izravno slanje poruka uvedeno na Instagram.

Možete uređivati ​​samo komentare koje ste ostavili s vlastitim korisničkim računom.

Proces je jednostavan. Kucnite riječ Edit ispod svog komentara kako biste otvorili tekstualni okvir u kojem možete prilagoditi, preraditi ili uljepšati ono što ste napisali, pa zatim pritisnite plavu kvačicu kako biste ga spremili.

Komentare je moguće uređivati koliko god želite tijekom tih 15 minuta.

Ranije u ožujku Meta je objavila kako uklanja ekripcijsku zaštitu od pošiljatelja do primatelja iz Instagramovih izravnih poruka. Krajem mjeseca,

Meta je također započela testiranje Instagram Plusa, usluge pretplate koja otključava nove značajke za značajku Stories, piše Engadget.