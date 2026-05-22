Rimac vraća milijune eura državi: Robotaksije će financirati privatnim kapitalom

Tvrtka Verne odustaje od financiranja projekta robotaksija europskim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te će državi vratiti gotovo 90 milijuna eura već povučenog novca. Projekt razvoja autonomnih vozila nastavit će se financirati privatnim kapitalom, dok se istodobno otvaraju nova pitanja o budućnosti i dinamici realizacije jednog od najvećih domaćih tehnoloških projekata.

Tvrtka Verne, koja razvija sustav robotaksija u Hrvatskoj, odustaje od financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te će državi vratiti gotovo 90 milijuna eura već povučenih europskih sredstava, piše Sandro Vrbanus za Bug. Prema informacijama koje je ranije objavio Jutarnji list, a za Bug.hr su potvrdili i neslužbeni izvori, Verne će vratiti 89,7 milijuna eura predujma koji je već povučen iz NPOO-a. Nakon toga više neće koristiti europska sredstva za projekt robotaksija.

Projekt vrijedan više od pola milijarde eura Ugovor o tom financiranju potpisan je bio u lipnju 2023. godine, a bila je riječ o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 'Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture' tada kompaniji Project 3 Mobility. Do sada je iz fonda u obliku predujma povučeno spomenutih 89,7 milijuna eura, od ukupno 179 milijuna eura europskih sredstava bespovratno namijenjenih za razvoj sustava robotaksija. Vrijednost cijelog projekta procjenjuje se na 535,4 milijuna eura.

Robotaksi Verne Mate Rimca