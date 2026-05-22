Rimac vraća milijune eura državi: Robotaksije će financirati privatnim kapitalom

M. Šu.

22.05.2026 u 22:37

Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Zibar
Tvrtka Verne odustaje od financiranja projekta robotaksija europskim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te će državi vratiti gotovo 90 milijuna eura već povučenog novca. Projekt razvoja autonomnih vozila nastavit će se financirati privatnim kapitalom, dok se istodobno otvaraju nova pitanja o budućnosti i dinamici realizacije jednog od najvećih domaćih tehnoloških projekata.

Tvrtka Verne, koja razvija sustav robotaksija u Hrvatskoj, odustaje od financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te će državi vratiti gotovo 90 milijuna eura već povučenih europskih sredstava, piše Sandro Vrbanus za Bug.

Prema informacijama koje je ranije objavio Jutarnji list, a za Bug.hr su potvrdili i neslužbeni izvori, Verne će vratiti 89,7 milijuna eura predujma koji je već povučen iz NPOO-a. Nakon toga više neće koristiti europska sredstva za projekt robotaksija.

Projekt vrijedan više od pola milijarde eura

Ugovor o tom financiranju potpisan je bio u lipnju 2023. godine, a bila je riječ o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 'Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture' tada kompaniji Project 3 Mobility.

Do sada je iz fonda u obliku predujma povučeno spomenutih 89,7 milijuna eura, od ukupno 179 milijuna eura europskih sredstava bespovratno namijenjenih za razvoj sustava robotaksija. Vrijednost cijelog projekta procjenjuje se na 535,4 milijuna eura.

Robotaksi Verne Mate Rimca
Robotaksi Verne Mate Rimca Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Verne se okreće privatnim investitorima

Tvrtka će, prema dostupnim informacijama, projekt nastaviti financirati privatnim kapitalom i investitorima koji su ih podržavali i ranije. Odluka o odustajanju od državne potpore navodno je Vladi priopćena još početkom godine.

Projekt robotaksija posljednjih je godina pratio niz kontroverzi, uključujući višestruka odgađanja lansiranja vozila i pitanja o razini autonomne vožnje koja je bila predviđena prvotnim ugovorom.

Neslužbeno se spominju i pritisci javnosti i politike kao mogući razlozi za odustajanje od europskog financiranja.

Iz Vernea zasad nisu službeno komentirali detalje odluke.

Lažni regruteri, zaraženi videopozivi i špijunaža: Ovako su djelovali iranski hakeri
Šef najvrjednije europske IT kompanije oštro: 'Ovakvi potezi otjerat će tvrtke iz Europe!'
NASA-ina letjelica poslala rijetke fotografije: Crveni planet iz perspektive kakvu rijetko viđamo

