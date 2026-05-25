SpaceX uspješno testirao svog 40 katova visokog diva: 'Korak bliže Mjesecu... korak bliže Marsu'

U sjeni vijesti o planiranom, rekordnom izlasku na burzu i jedinstvenoj inicijalnoj ponudi dionica, SpaceX ostvario je još jedan veliki uspjeh.
U Teksasu je uspješno lansirana njihova nova raketa, Starship V3. Radi se o 124 metra dugačkoj raketi bez posade, koja je tijekom ovog testnog leta dosegnula orbitu, lansirala 20 lažnih satelita i otprilike sat vremena nakon lansiranja sretno se srušila u Indijski ocean i eksplodirala.
'Čestitam timu @SpaceX na epskom prvom lansiranju i slijetanju Starshipa V3! Postigli ste gol za čovječanstvo', napisao je Elon Musk na platformi X.
Iako je misija proglašena uspješnom, nije baš sve prošlo po planu. Oba stupnja rakete zabilježila su kvarove motora, što je nešto čime će se u SpaceX-u morati dodatno pozabaviti.
No, uspješno odrađena misija važna je za SpaceX jer je time pokazao da njihova raketa Starship može prevoziti teret, a potencijalno i ljude prema Mjesecu, a možda i dalje. 'Korak bliže Mjesecu... korak bliže Marsu', napisao je administrator NASA-e Jared Isaacman u svojoj čestitci Musku na platformi X.
Uspjeh Starshipa V3 ima dodatnu težinu upravo zbog najavljene inicijalne javne ponude dionica, koja bi trebala biti održana u lipnju. Ovim lansiranjem Musk i njegova ekipa pokazali su potencijalnim ulagačima što rade i koliko su daleko dogurali u razvoju nove rakete za svemirska putovanja.