SpaceX uspješno testirao svog 40 katova visokog diva: 'Korak bliže Mjesecu... korak bliže Marsu'

'Čestitam timu @SpaceX na epskom prvom lansiranju i slijetanju Starshipa V3! Postigli ste gol za čovječanstvo', napisao je Elon Musk na platformi X.

U Teksasu je uspješno lansirana njihova nova raketa, Starship V3. Radi se o 124 metra dugačkoj raketi bez posade, koja je tijekom ovog testnog leta dosegnula orbitu, lansirala 20 lažnih satelita i otprilike sat vremena nakon lansiranja sretno se srušila u Indijski ocean i eksplodirala.

Iako je misija proglašena uspješnom, nije baš sve prošlo po planu. Oba stupnja rakete zabilježila su kvarove motora, što je nešto čime će se u SpaceX-u morati dodatno pozabaviti.

No, uspješno odrađena misija važna je za SpaceX jer je time pokazao da njihova raketa Starship može prevoziti teret, a potencijalno i ljude prema Mjesecu, a možda i dalje. 'Korak bliže Mjesecu... korak bliže Marsu', napisao je administrator NASA-e Jared Isaacman u svojoj čestitci Musku na platformi X.

Uspjeh Starshipa V3 ima dodatnu težinu upravo zbog najavljene inicijalne javne ponude dionica, koja bi trebala biti održana u lipnju. Ovim lansiranjem Musk i njegova ekipa pokazali su potencijalnim ulagačima što rade i koliko su daleko dogurali u razvoju nove rakete za svemirska putovanja.