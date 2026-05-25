Stiže Kralj detalja: Xiaomi uskoro predstavlja seriju Xiaomi 17T

Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro na tržište donose novu generaciju mobilne fotografije s Leica optikom, naprednom zaštitom za oči, iznimnom baterijom i performansama stvorenim za trenutke koje ne želimo propustiti
Xiaomi najavljuje dolazak nove Xiaomi 17T serije, koja u prvi plan stavlja ono što je kod suvremenih pametnih telefona sve važnije: sposobnost da se u pravom trenutku uhvati pravi detalj. Nova serija, koju čine Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro, osmišljena je za korisnike koji žele više od dobre fotografije. Žele uhvatiti pokret, emociju, atmosferu, boju, teksturu i trenutak koji se događa samo jednom.
Zato je u središtu priče slogan Kralj detalja. Xiaomi 17T Pro sa sustavom Leica TeleMaster, 5x optičkim zoomom za Live trenutke i funkcijom AI Ultra Zoom s povećanjem do 120x koje otvara nove mogućnosti snimanja prizora iz blizine i daljine. Bilo da je riječ o sportskom događaju, koncertu, putovanju, portretu ili spontanom svakodnevnom trenutku, nova Xiaomi 17T serija osigurava da ključni kadar ostane zauvijek zabilježen.
Leica kamera za hvatanje trenutaka uživo
Najveći naglasak serije Xiaomi 17T je napredna kamera, razvijena u suradnji s Leicom. Xiaomi 17T Pro donosi Leica TeleMaster sustav, osmišljen za telefoto fotografiju u različitim scenarijima — od portreta i makro snimaka do scenskih prizora, događanja i Live Moment sadržaja. Posebno je važan 5x optički zoom za Live trenutke, koji korisniku omogućuje da uhvati događanje i s udaljenosti, zadržavajući osjećaj blizine, dinamike i atmosfere.
To je posebno korisno kod sporta i raznih događaja uživo, poput koncerata, gdje se najvažniji trenuci događaju u sekundi. 5x povećanje nudi praktičnu ravnotežu: prizor približava dovoljno da detalji budu jasni, a kadar istovremeno ostaje dovoljno širok da se može pratiti pokret. Tako korisnik može uhvatiti odlučujući trenutak utakmice, pokret igrača, reakciju publike ili energiju događaja, bez osjećaja gubitka konteksta.
Funkcija Leica Live Moment brine se da fotografija ne ostane samo zamrznuti kadar, već da zadrži osjećaj života. Portreti djeluju prirodnije, spontani trenuci autentičnije, a pokret prisutnije. Kod portreta, telefoto perspektiva pomaže odvojiti subjekt od pozadine i stvoriti mekan, filmski dojam, dok Live Moment dodaje suptilnu dinamiku izrazu, pogledu ili pokretu.
Za dodatno približavanje udaljenih prizora tu je AI Ultra Zoom, koji se aktivira pri 20x povećanju i omogućuje povećanje do 120x. To znači da Xiaomi 17T Pro može uhvatiti i detalje koje bismo golim okom lako previdjeli — od udaljenog događanja na pozornici do sitnih elemenata u prostoru.
Zaslon stvoren kako bi pazio na vaše oči
Serija Xiaomi 17T ne oslanja se samo na kameru, već i na zaslon. Xiaomi 17T Pro donosi veliki 6,83-inčni zaslon s maksimalnom frekvencijom osvježavanja od 144 Hz, dok Xiaomi 17T nudi 6,59-inčni zaslon s maksimalnom frekvencijom osvježavanja od 120 Hz. Rezultat je fluidno, jasno i ugodno iskustvo pri gledanju videa, igranju igara, uređivanju fotografija, pregledavanju sadržaja i svakodnevnoj uporabi.
Važan dio nove serije je Xiaomi EyeCare Shield, sustav za zaštitu očiju koji kombinira hardverska i pametna rješenja za ugodnije gledanje. Ona uključuju smanjenje plave svjetlosti, manje treperenje zaslona, profesionalni prikaz boja i visoku frekvenciju osvježavanja, što pomaže smanjiti umor očiju pri duljoj uporabi.
Xiaomi EyeCare Intelligence dodatno prilagođava zaslon prostoru, vremenu i korisničkim navikama. To znači da se prikaz može prilagoditi svjetlu u okolini, dnevnom ritmu i načinu korištenja. Za korisnike koji mnogo vremena provode pred telefonom — u radu, stvaranju sadržaja, gledanju utakmica, videa ili društvenih mreža — to je važna prednost.
Serija donosi i prvi Xiaomi sustav s inteligentnim certifikatom za zaštitu očiju te četverostruki TÜV Rheinland certifikat povezan s udobnošću gledanja, smanjenjem plave svjetlosti, manjim treperenjem i prilagodbom cirkadijalnom ritmu.
Baterija za duge dane i još dulje trenutke
Uz kameru i zaslon, Xiaomi 17T Pro ističe se i baterijom. Pro model opremljen je 7000 mAh silicij-ugljičnom baterijom, što ga svrstava među najmoćnije Xiaomi telefone za globalna tržišta kada je riječ o autonomiji. Xiaomi 17T ima 6500 mAh silicij-ugljičnu bateriju.
To znači više slobode u korištenju: više fotografiranja, više snimanja, više gledanja sadržaja, više rada i manje razmišljanja o punjaču. Xiaomi 17T Pro podržava 100 W žično HyperCharge punjenje i 50 W bežično punjenje, dok Xiaomi 17T podržava 67 W brzo punjenje i 22,5 W obrnuto punjenje.
Za korisnike koji su cijeli dan u pokretu, takva baterija predstavlja veliku prednost. Telefon mora izdržati dan ispunjen događanjima, putovanjima, snimanjem, fotografiranjem i dijeljenjem sadržaja — osobito onda kada se najvažniji trenuci dogode daleko od utičnice.
Performanse za stvaranje u trenutku - bez čekanja
Xiaomi 17T Pro pokreće MediaTek Dimensity 9500, osmišljen za zahtjevnu fotografiju, video, napredne AI funkcije, gaming i multitasking. Procesor uključuje najnoviju arhitekturu sa snažnom C1 Ultra jezgrom, grafikom Mali G1-Ultra i NPU 990 jedinicom za zadatke umjetne inteligencije.
Xiaomi 17T koristi Dimensity 8500 Ultra, napredni 4 nm procesor koji donosi brzo djelovanje, poboljšane grafičke performanse i podršku za brzu LPDDR5X memoriju.
U praksi to znači da su oba telefona spremna za suvremenu uporabu: brzo otvaranje kamere, glatko prebacivanje između aplikacija, uređivanje fotografija i videa, igranje igara te stvaranje sadržaja za društvene mreže.
Stvoreni za trenutke koje ne želimo propustiti
Serija Xiaomi 17T namijenjena je korisnicima koji žele telefon koji zna pratiti njihov ritam. Kamera hvata trenutak, zaslon ga prikazuje u punoj jasnoći, baterija osigurava da uređaj izdrži dugačak dan, a snažan procesor omogućuje brzo i fluidno iskustvo.
Xiaomi 17T Pro kao Kralj detalja želi pokazati da najbolji trenuci nisu uvijek veliki i očiti. Često se skrivaju u detaljima: izrazu lica, pokretu ruke, teksturi, svjetlu, boji ili atmosferi. Upravo zato nova serija stvorena je za sve koji žele uhvatiti više — ne samo sliku, nego i emociju trenutka.
Xiaomi 17T serija bit će predstavljena 28. svibnja 2026. Prijenos uživo možete pratiti putem linka na službenom Xiaomi Facebook profilu, a promotivna ponuda trajat će od 28. svibnja do 30. lipnja.