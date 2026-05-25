Stiže Kralj detalja: Xiaomi uskoro predstavlja seriju Xiaomi 17T

Xiaomi najavljuje dolazak nove Xiaomi 17T serije, koja u prvi plan stavlja ono što je kod suvremenih pametnih telefona sve važnije: sposobnost da se u pravom trenutku uhvati pravi detalj. Nova serija, koju čine Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro, osmišljena je za korisnike koji žele više od dobre fotografije. Žele uhvatiti pokret, emociju, atmosferu, boju, teksturu i trenutak koji se događa samo jednom.

Zato je u središtu priče slogan Kralj detalja. Xiaomi 17T Pro sa sustavom Leica TeleMaster, 5x optičkim zoomom za Live trenutke i funkcijom AI Ultra Zoom s povećanjem do 120x koje otvara nove mogućnosti snimanja prizora iz blizine i daljine. Bilo da je riječ o sportskom događaju, koncertu, putovanju, portretu ili spontanom svakodnevnom trenutku, nova Xiaomi 17T serija osigurava da ključni kadar ostane zauvijek zabilježen.

Leica kamera za hvatanje trenutaka uživo

Najveći naglasak serije Xiaomi 17T je napredna kamera, razvijena u suradnji s Leicom. Xiaomi 17T Pro donosi Leica TeleMaster sustav, osmišljen za telefoto fotografiju u različitim scenarijima — od portreta i makro snimaka do scenskih prizora, događanja i Live Moment sadržaja. Posebno je važan 5x optički zoom za Live trenutke, koji korisniku omogućuje da uhvati događanje i s udaljenosti, zadržavajući osjećaj blizine, dinamike i atmosfere.

To je posebno korisno kod sporta i raznih događaja uživo, poput koncerata, gdje se najvažniji trenuci događaju u sekundi. 5x povećanje nudi praktičnu ravnotežu: prizor približava dovoljno da detalji budu jasni, a kadar istovremeno ostaje dovoljno širok da se može pratiti pokret. Tako korisnik može uhvatiti odlučujući trenutak utakmice, pokret igrača, reakciju publike ili energiju događaja, bez osjećaja gubitka konteksta.

Funkcija Leica Live Moment brine se da fotografija ne ostane samo zamrznuti kadar, već da zadrži osjećaj života. Portreti djeluju prirodnije, spontani trenuci autentičnije, a pokret prisutnije. Kod portreta, telefoto perspektiva pomaže odvojiti subjekt od pozadine i stvoriti mekan, filmski dojam, dok Live Moment dodaje suptilnu dinamiku izrazu, pogledu ili pokretu.

Za dodatno približavanje udaljenih prizora tu je AI Ultra Zoom, koji se aktivira pri 20x povećanju i omogućuje povećanje do 120x. To znači da Xiaomi 17T Pro može uhvatiti i detalje koje bismo golim okom lako previdjeli — od udaljenog događanja na pozornici do sitnih elemenata u prostoru.