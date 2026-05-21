Meta organizirala kampanju s influencerima i psiholozima kako bi ublažila kritike?

Teen Accounts su zadani korisnički računi na Metinim platformama (Instagram, Facebook i Messenger) namijenjeni maloljetnicima mlađima od 18 godina, a uključuju ograničavanje neželjenih kontakata, filtre za štetan sadržaj i alate za kontrolu vremena provedenog na aplikaciji. Tech Transparency Project tvrdi da je Meta organizirala posebne događaje za influencere i tzv. 'momfluencere', odnosno majke kreatorice sadržaja, nakon čega su mnogi od njih na svojim profilima počeli promovirati nove račune za tinejdžere.

Prema izvješću, Meta je promovirala 'Teen Accounts' kroz mrežu influencera i stručnjaka koji su na društvenim mrežama javno hvalili nove sigurnosne značajke namijenjene maloljetnicima, piše Euronews .

U pojedinim objavama bile su navedene oznake koje upućuju na plaćenu suradnju s Instagramom. Među osobama koje izvješće spominje nalazi se Sadie Robertson Huff, zvijezda reality emisije Duck Dynasty, koja je u videu objavljenom prošle godine pohvalila Teen Accounts račune.

'Pokrenuli su ove nove Teen Accounts račune i mislim da su zaista odlični', rekla je Robertson Huff u objavi koja je sadržavala oznaku partnerstva s Instagramom. Izvješće navodi i influencere Alexiju Delarosu, Noelle Downing te reality zvijezdu Leroyja Garretta, koji su također javno govorili pozitivno o sustavu nakon sudjelovanja na događajima koje je organizirala Meta.

Garrett je za CNN izjavio da smatra važnim 'zajednički rad na stvaranju sigurnijeg internetskog okruženja za mlade'. Meta je istom mediju poručila da 'surađuje s roditeljima i kreatorima sadržaja kako bi podigla svijest o alatima za roditeljski nadzor'.

U promociju uključeni i liječnici

Tech Transparency Project tvrdi da je identificirao i 11 liječnika, psihologa i terapeuta koji su promovirali Teen Accounts račune na društvenim mrežama. Još petero stručnjaka navodno je sudjelovalo kao govornici na Metinim događajima. Među njima su liječnica Hina Talib i psihologinja Ann-Louise Lockhart, koje su objavljivale pozitivne komentare o novim računima uz napomenu da surađuju s Metom.

Talib je za TTP rekla da je kratko surađivala s kompanijom na javnim nastupima i jednoj objavi na društvenim mrežama, ali tvrdi da nije koristila unaprijed pripremljene poruke Mete.

Izvješće navodi i da Meta preko influencera pokušava pridobiti podršku za zakone prema kojima bi trgovine aplikacija, poput Appleova App Storea i Google Playa, trebale provoditi provjeru dobi korisnika i roditeljsko odobrenje za preuzimanje aplikacija.

Meta već dulje zagovara model prema kojem bi roditelji mogli potvrditi ili odbiti zahtjeve djece za preuzimanje društvenih mreža. Autori izvješća tvrde da kompanija time pokušava dio odgovornosti za sigurnost maloljetnika prebaciti na Apple i Google, umjesto na same platforme poput Instagrama.

Stručnjaci koji se bave sigurnošću djece na internetu ranije su upozoravali da sama provjera dobi nije dovoljna za rješavanje problema povezanih s društvenim mrežama, uključujući ovisničke mehanizme poput beskonačnog skrolanja. Novo izvješće pojačava pritisak na Metu, koja se posljednjih godina suočava s nizom tužbi i kritika zbog navodnog negativnog utjecaja svojih platformi na djecu i tinejdžere.