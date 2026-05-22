'TikTok i YouTube nisu dovoljno sigurni za djecu'

U Ofcomu kažu kako raspolažu dokazima prema kojima feedovi tih društvenih mreža 'i dalje nisu dovoljno sigurni'.

Izdvojili su TikTok i YouTube zbog toga što se 'nisu obvezali na nikakve značajne promjene kao odgovor na specifične zahtjeve', već su umjesto toga tvrdili kako su njihovi feedovi 'već sigurni za djecu'.

Britanska regulatorna agencija Ofcom je dala Facebooku, Instagramu, Robloxu, Snapchatu, TikToku i YouTubeu rok do kraja travnja za objašnjavanje mjera koje poduzimaju u vezi s provjerom dobi, sprječavanjem online groominga i rješavanjem štetnih algoritama.

Istraživanje koje su proveli pokazalo je kako su personalizirani feedovi primarni put kojim djeca susreću štetni sadržaj na webu. Sedam od 10 djece u dobi od 11 do 17 godina koja su sudjelovala u Ofcomovom istraživanju u studenom i prosincu prošle godine iskusila su štetni sadržaj online. Samo 15 posto ih je odrasloj osobi reklo što su vidjeli.

Više od polovice (51 posto) djece reklo je kako je od njih zatraženo dokazivanje svoje dobi kako bi dobilo pristup sadržaju na webu, pri čemu je skeniranje lica najčešća metoda, nakon čega slijedi prijenos putovnice ili osobne iskaznice, odnosno snimanje selfija za provjeru.

U Ofcom nisu uvjereni kako postojeće obveze Snapchata, Facebooka, Instagrama i TikToka - koji svi imaju minimalnu dob od 13 godina u svojim uvjetima korištenja - 'osiguravaju kako će učinkovito spriječiti djecu mlađu od 13 godina u pristupanju njihovim stranicama i aplikacijama'.

Moguće i kazne

Nadzorno tijelo navelo je kako su se Snapchat, Roblox i Meta Platforms složili oko usvajanja više mjera za zaštitu djece od zlostavljanja online. Odraslim strancima bi trebalo biti onemogućeno kontaktiranje djece na Snapchatu prema zadanim postavkama.

Djeca više neće biti poticana na proširivanje svojih grupa prijatelja na ljude koje ne poznaju, a platforma je pristala 'uvesti vrlo učinkovite provjere dobi za sve korisnike tijekom ljeta'. Roblox se obvezao kako će roditeljima dati mogućnost potpunog isključivanja usluga izravnog brbljanja online za mlađe od 16 godina.

Meta je planirala koristiti alate umjetne inteligencije za otkrivanje seksualiziranih razgovora između odraslih i tinejdžera u izravnim porukama na Instagramu. Istraga Groka, X-ovog AI chatbota, u tijeku je nakon što je otkriveno kako može generirati seksualizirane lažne slike i video.

Ofcom se obvezao provesti više promjena i poduzeti mjere koje bi mogle uključivati ​​​​kaznu ako utvrdi kako platforme ne poduzimaju korake kako bi spriječile izlaganje djece štetnom sadržaju, piše Sky News.