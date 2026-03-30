Instaliranje aplikacija na Androidu više neće biti isto - evo što se mijenja

Taj 'napredni proces' uključuje aktiviranje developerskog načina rada , ručno pregledavanje sigurnosnih upozorenja , ponovno pokretanje uređaja kako bi se onemogućio potencijalni udaljeni pristup te obvezno čekanje od 24 sata prije instalacije . Cilj je usporiti korisnika i dati mu vremena da prepozna potencijalne prijevare ili zlonamjerne aplikacije .

Google od kolovoza 2026. uvodi stroža pravila za tzv. sideloading, odnosno instalaciju aplikacija izvan službenih trgovina na Android uređajima. Novi sustav zahtijevat će prolazak kroz dodatni sigurnosni postupak prije nego što korisnici mogu instalirati aplikacije iz neprovjerenih izvora.

Prema riječima Matthewa Forsythea, jednom dovršen postupak neće se morati ponavljati za svaku instalaciju, a postavke će se moći prenijeti i na novi uređaj tijekom njegove inicijalne konfiguracije. Time Google nastoji balansirati između sigurnosti i praktičnosti.

Postoje i iznimke: instalacije putem Android Debug Bridgea nisu podložne 24-satnom čekanju, što ih čini jedinim načinom za zaobilaženje tog vremenskog ograničenja. Ipak, ne postoji naredba koja bi preskočila sigurnosni proces u standardnom načinu instalacije, piše Digital Trends.

Sustav uvodi dodatna ograničenja i za ažuriranja. Aplikacije instalirane iz neprovjerenih izvora moći će se nadograđivati samo ako je 'napredni proces' i dalje aktivan. Ako korisnik odabere privremeni pristup (npr. sedmodnevni), nakon isteka će morati ponovno proći proceduru kako bi nastavio dobivati ažuriranja.

Važno je da developerski način rada ne mora ostati stalno uključen. Nakon početnog postavljanja može se isključiti, što je značajno jer neke bankarske i sigurnosne aplikacije neće raditi na uređajima na kojima je taj način rada aktivan.

Ova promjena pokazuje da Google želi dodatno otežati instalaciju potencijalno rizičnih aplikacija, ali bez većeg utjecaja na svakodnevno korištenje uređaja.