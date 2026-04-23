Objavljen prije 21 godinu: Ovo je bio prvi video na YouTubeu

Zanimljivo je da je video, koji su snimili Karimovi prijatelji, snimljen samo nekoliko mjeseci prije javnog predstavljanja YouTubea u svibnju 2005. Unatoč niskoj kvaliteti, video je napravio revoluciju na digitalnoj sceni.

U videu Karim kaže: 'U redu. Pa evo nas, ispred slonova . Super stvar kod njih je što imaju jako, jako duge surle i to je super.' Dok YouTuberi danas završavaju videozapis tražeći od gledatelja da 'lajkaju, dijele i pretplate se', suosnivač platforme rekao je: 'I to je uglavnom sve što se ima za reći.'

Godine 2006. tehnološki div Google kupio je platformu za nevjerojatnih 1,65 milijardi dolara, dok je Karim, koji je otišao studirati računarstvo na Sveučilište Stanford, dobio 137,443 dionice Googlea, što je u to vrijeme iznosilo 64 milijuna dolara. Dana 23. travnja, obilježava se 21. obljetnica videa koji je do sada skupio preko 385 milijuna pregleda.

Osim Jaweda Karime, još jedan suosnivač i izvršni direktor YouTubea, Chad Hurley, stekao je 694.087 dionica Googlea, uz dodatne 41.232 dionice u trustu, u vrijednosti 345 milijuna dolara. Slično tome, suosnivač Steven Chen dobio je 625.366 dionica i dodatnih 68.721 dionica u trustu, što je oko 326 milijuna dolara. Sequoia Capital XI, investicijski fond koji je uložio oko 11,5 milijuna dolara, posjeduje 941.027 dionica, vrijednih 442 milijuna dolara.

Prije nego što je započeo svoj poduzetnički put, Karim je bio zaposlen u PayPalu, gdje su mu se putevi ukrstili sa Steveom i Chadom. Ideja za video platformu došla je kada Karim nije uspio pronaći isječke Super Bowla i potresa u Indijskom oceanu. U početku je trojac imao viziju stvoriti stranicu za upoznavanje, ali su se suočili s preprekama u toj ideji. Kasnije su shvatili potencijal platforme za video streaming i počeli se fokusirati na stvaranje YouTubea.

Nakon što je Google kupio YouTube, Jawed Karim osnovao je tvrtku Y Ventures, prije poznatu kao Youniversity Ventures. Preko ove organizacije Karim je ulagao u popularne tvrtke kao što su Airbnb, Reddit i Eventbrite.