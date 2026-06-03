odgovornost na tvrtkama

I oni žele ograničiti korištenje društvenih mreža: 'Gubimo cijelu generaciju zbog beskrajnog skrolanja'

M.Či./Hina

03.06.2026 u 01:00

Društvene mreže, ilustracija
Društvene mreže, ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Švedska razmatra mogućnost uvođenja minimalne životne dobi od 15 godina za korištenje društvenih mreža u skladu s preporukom vladine komisije, objavljeno je u utorak

Nekoliko europskih zemalja pokušava staviti pod kontrolu korištenje društvenih mreža među djecom nakon što je to prva u svijetu napravila Australija koja je u prosincu prošle godine uvela zabranu korištenja mreža za mlađe od 16 godina.

"Razlozi za uvođenje dobne granice ipak nadmašuju koristi od kontinuiranog slobodnog pristupa ovakvoj vrsti medija", rekla je švedska istražiteljica Lisa Englund Krafft na konferenciji za novinare održanoj zajedno s ministrom socijalnih poslova i javnog zdravstva Jakobom Forssmedom.

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Zabrana bi se mogla formulirati na način da tvrtke koje posjeduju društvene platforme budu odgovorne za provjeru dobi svojih korisnika, rekla je.

U Švedskoj trenutačno postoji ograničenje - djeca u dobi do 13 godina moraju imati roditeljski pristanak da bi otvorila račun na društvenim mrežama.

"Gubimo cijelu generaciju zbog beskrajnog skrolanja", rekao je Forssmed na konferenciji za novinare. "Ekrani i društvene mreže i njihov utjecaj na zdravlje djece i mladih jedan su od najvećih problema našeg vremena."

U susjednoj Norveškoj, vlada je u travnju objavila da do kraja godine planira podnijeti prijedlog zakona parlamentu koji će se odnositi na zabranu korištenja društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina.

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