YouTube 'gazi' televiziju? Francuski moćnik traži stroža pravila za 'besplatnog' diva

On smatra da najveća prijetnja televiziji više nisu streaming servisi poput Netflixa , koji, kako kaže, danas dijele slične obaveze kao televizijske kuće i značajno ulažu u europski sadržaj, već je ključni konkurent postao YouTube jer obara rekorde gledanosti, osobito na pametnim televizorima . U Francuskoj, procjenjuje se, čak 67 posto korisnika YouTubea prati sadržaj upravo preko TV-a.

U razgovoru za Politico , Belmer je istaknuo da trenutačni regulatorni okvir stvara neravnopravne uvjete na tržištu jer platforme poput YouTubea podliježu znatno blažim pravilima u odnosu na klasične televizijske kuće.

Nejednaki uvjeti na tržištu

Belmer upozorava da YouTube posluje po drukčijem modelu, što mu daje veliku prednost. Ta platforma tako nema troškove produkcije niti obavezu sufinanciranja sadržaja, a istodobno nije podložna istim pravilima oglašavanja kao televizijske kuće. 'To znači da imaju znatno niže troškove i mogu ponuditi oglašavanje po cijenama koje mi ne možemo pratiti jer moramo ulagati u program i informativni sadržaj', rekao je.

Dodao je da je razlika u cijenama oglašavanja i do tri puta u korist YouTubea, što, kako tvrdi, dugoročno postaje neodrživo za televizijske kuće. Slični pozivi na regulaciju dolaze i od drugih aktera u industriji, a Bruxelles priprema reviziju Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama te bi ona trebala uzeti u obzir promjene u tehnologiji i navikama gledanja.

Iz YouTubea poručuju da već podliježu brojnim europskim pravilima, uključujući Zakon o digitalnim uslugama, Zakon o digitalnim tržištima i direktive o autorskim pravima, te naglašavaju da nisu proizvođač ni izdavač sadržaja, već platforma za dijeljenje videa, zbog čega nemaju obavezu financiranja produkcije.

Belmer smatra da se europske vlasti nalaze pred izborom – ili će dodatno regulirati platforme poput YouTubea ili će morati ublažiti pravila za tradicionalne emitere da bi se uspostavili ravnopravni uvjeti.

Kao jedno od mogućih rješenja navodi obavezu ulaganja u europski sadržaj, što već vrijedi za televizije i streaming servise, pritom ističući segment animacije jer je, kako kaže, snažno pogođen promjenama na tržištu, a YouTube ima velik utjecaj među mlađom publikom. Pokušaji deregulacije televizijskih kuća u Francuskoj zasad su, prema njegovim riječima, ograničeni i nedovoljni.