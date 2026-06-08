VIZIJA ZA BUDUĆNOST

Što nakon strmoglavog pada broja korisnika? Bluesky bi mogao postati sličan Redditu

Miroslav Wranka

08.06.2026 u 08:30

Rose Wang (Bluesky)
Rose Wang (Bluesky) Izvor: Profimedia / Autor: See Li/Picture Capital / Alamy / Profimedia
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Bluesky će se odmaknuti od koncepta 'javnog trga' i feeda kakav imaju X ili Threads. Umjesto toga će ciljati biti koristan kao mehanizam otkrivanja

Iako je izgledalo kao da bi mogao postati ozbiljan izazivač, dvije godine od pokretanja Bluesky ima samo oko 10 posto procijenjenih globalnih korisnika X-a.

Glavna operativna direktorica Blueskyja Rose Wang ne vidi budućnost te platforme u suparništvu s X-om, već je nadahnuta zajednicom foruma online Reddit.

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Bluesky će se odmaknuti od koncepta 'javnog trga' i feeda kakav imaju X ili Threads. Umjesto toga će ciljati biti koristan kao mehanizam otkrivanja.

Kako je Wang rekla CNBC-u, pad korisnika 'općenito prati krivulju zadržavanja mnogih društvenih mreža, gdje postoje veliki vanjski događaji, a zatim dolazi do izravnavanja, ali to izravnavanje je puno veće od prethodnog porasta, tako da nije sve nizbrdo'.

Dodala je kako se Bluesky treba modernizirati i postići paritet u video značajkama, posebno u brzini prijenosa i duljini videa koji se mogu objaviti. Nije isključeno ni kako će dodati oglase.

Pad od 40 posto

Reddit je pokrenut 2011. godine. Predstavljao se kao naslovnica interneta, nudeći subreddite s raspravama o širokom rasponu tema. Izlistan je na tržištima kapitala 2024. Cijena dionice trenutno mu se vrti oko 170 američkih dolara.

Bluesky je izgrađen na AT protokolu otvorenog računalnog koda, što omogućuje programerima izradu aplikacija, usluga i zajednica s većom kontrolom nad njihovim sadržajem. Izvorno osnovan unutar Twittera 2019., uz podršku suosnivača Twittera Jacka Dorseyja, ali se odvojio 2021.

Bluesky
Bluesky Izvor: Profimedia / Autor: Fuller/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što je Elon Musk preuzeo Twitter 2022. tvrtke su raskinule ugovor o pružanju usluga. U travnju 2025. Bluesky je prikupio 100 milijuna američkih dolara u rundi financiranja serije B. Krajem listopada prošle godine navodno je zabilježila pad od 40 posto u broju dnevnih aktivnih mobilnih korisnika u prethodnih 12 mjeseci.

Prema bivšem voditelju inženjeringa u Blueskyju koji objavljuje statistiku korisnika na platformi, Bluesky je pao s vrhunca od 1,4 milijuna aktivnih dnevnih korisnika krajem 2024. na oko 600 tisuća danas. U ožujku je imao 43 milijuna globalnih korisnika, u usporedbi s procijenjenih 450 milijuna koliko ih ima X.

Threads, platforma tvrtke Meta Platforms povezana s Instagramom pokrenuta 2023., prošle je godine premašila 400 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika.

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