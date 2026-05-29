EU društvenim mrežama: 'Ili se držite pravila ili slijede tužbe'

Damir Rukavina

29.05.2026 u 12:54

Izvor: Profimedia / Autor: Samuel Boivin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Velike društvene mreže poput Facebooka, TikToka, Instagrama i YouTubea sustavno ne provode vlastita pravila protiv govora mržnje, pokazuje novo izvješće Europskog centra za žalbe (Appeals Centre Europe, ACE). Organizacija osnovana u sklopu europskog Zakona o digitalnim uslugama za rješavanje sporova između korisnika i internetskih platformi, navodi da je u razdoblju do ožujka 2026. zaprimila više od 24.000 prijava iz država članica EU-a - u prosjeku jednu svakih 22 minute, piše Euronews.

U fokusu izvješća je govor mržnje. Od oko 1.400 slučajeva u kojima je Centar pregledavao odluke platformi da prijavljeni sadržaj ostane online, organizacija je u čak 70 posto slučajeva poništila odluku platforme.

Drugim riječima, u većini analiziranih slučajeva ACE je zaključio da je sadržaj prema pravilima samih platformi trebao biti uklonjen. Među primjerima koje izvješće navodi nalaze se rasistički komentari nakon utakmice Lige prvaka UEFA u kojima se na Instagramu crne nogometaše uspoređivalo s majmunima. U drugom slučaju cenar je naveo antisemitske videozapise na YouTubeu koje su dijelile poznate javne osobe u Poljskoj i koji su ostali dostupni unatoč tome što su, prema izvješću, kršili platformina pravila o govoru mržnje.

Prijavljeni sadržaji odnosili su se i na vjerske manjine, Rome, migrante te LGBTQI+ zajednicu. Izvješće spominje i AI-generirani video vezan uz rat između Rusije i Ukrajine koji je ostao na TikToku iako je, prema ACE-u, kršio pravila o dezinformacijama.

Najlošije je prošao TikTok: ACE je poništio odluke te platforme u 83 posto pregledanih slučajeva. Slijedi Instagram sa 74 posto, Facebook sa 61 posto i YouTube s 58 posto.

Organizacija navodi da rezultati ukazuju na 'jasne obrasce ponavljajućih problema' u načinu na koji platforme moderiraju sadržaj. Izvješće pokazuje i rast broja korisnika koji osporavaju odluke društvenih mreža. ACE je dosad zaprimio više od 30.000 sporova, a najviše prihvatljivih prijava stiglo je iz Francuske, zatim iz Belgije i Italije.

Međutim, prijavljeni slučajevi nisu nužno vezani uz govor mržnje. U jednom od zapaženijih primjera Facebook je uklonio fotografije češkog fotografa zbog navodnog kršenja pravila o golotinji i seksualnom sadržaju iako je kasnije ocijenjeno da je riječ o pogrešnoj primjeni pravila.

Izvršni direktor ACE-a Thomas Hughes poručio je da online govor mržnje i uznemiravanje imaju konkretne posljedice za pojedince i zajednice te da nalazi pokazuju kako platforme 'ne donose uvijek ispravne odluke'. Izvješće dodatno pojačava pritisak na velike tehnološke kompanije u Europi u trenutku kada EU sve snažnije pokušava natjerati platforme da dosljednije provode vlastita pravila i brže reagiraju na sadržaj koji može potaknuti diskriminaciju ili nasilje.

