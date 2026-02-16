Dalekovidnost ili oholost? Google je izdao neobičnu obveznicu, tržište traži još

Investitori su prilično uvjereni da će Googleova matična tvrtka Alphabet poslovati i 2126. godine. Korporacije koje su se ranije odlučile na taj potez nisu baš uvijek dobro prošle

Kada tvrtka treba prikupiti novac, općenito može prodati dionice ili obveznice. Google je krenuo putem obveznica. Ali ne bilo kakvih. Izdali su izuzetno rijetku korporativnu obveznicu koja dospijeva za 100 godina, što je dio zaduživanja vrijednog više milijardi američkih dolara, a kompanija ga poduzima da bi financirala svoje ambicije u području umjetne inteligencije. Dakle u Googleu – izlistanom na tržištu kapitala i vrijednom gotovo četiri bilijuna dolara te s više od 73 milijarde dolara slobodnog novčanog toka godišnje – okreću se zaduživanju da bi prikupili još više novca. Odlučili su se na to zato što im i 126 milijardi dolara gotovine na raspolaganju počinje izgledati prilično beznačajno kada se zna da planiraju udvostručiti svoju potrošnju na umjetnu inteligenciju ove godine – na nevjerojatnih 185 milijardi dolara.

Nakon Motorole - potop Tvrtke obično ne izdaju tako ekstremno dugoročne obveznice jer ne traju vječno. Ljudi također u pravilu ne žive toliko dugo. Ako ste redoviti investitor koji danas kupuje Googleovu stogodišnju obveznicu, nećete doživjeti vrijeme u kojem će biti isplaćena u potpunosti. Stoljetne obveznice imaju više smisla za institucije poput sveučilišnih zaklada ili vlada, za koje se očekuje da će postojati generacijama. Google nije prva tvrtka koja ih je izdala, ali nije riječ o uobičajenoj praksi, niti je to nužno dobro završilo za one koji su se odlučili na to. IBM je izdao svoju stogodišnju obveznicu 1996. godine, kada njegova dominacija na tehnološkoj sceni nije bila upitna. Nedugo zatim pojavili su se konkurenti poput Microsofta i Applea te su osporili IBM-ov status vodećeg na tržištu. Još jedna ikona 90-ih, JC Penney, prodao je 1997. godine obveznice vrijedne 500 milijuna dolara. Tek 23 godine kasnije bile su prodane za sitniš nakon što je ta tvrtka podnijela zahtjev za pokretanje stečaja. Vlasnici obveznica su vjerovnici pa u stečaju prolaze nešto bolje od investitora u kapital, ali često samo marginalno.