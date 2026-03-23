Nova ekonomska zona: Zašto se jedna od ključnih bitki 21. stoljeća vodi u niskoj orbiti

Za razliku od viših orbita, poput geostacionarne orbite i srednje Zemljine orbite, sateliti u nižoj orbiti nalaze se bliže Zemlji, što omogućuje bržu komunikaciju, niže troškove lansiranja i manju latenciju . Budući da ne ostaju iznad iste točke na planetu, obično djeluju u velikim skupinama da bi osigurali globalnu pokrivenost.

Niska Zemljina orbita sve se brže pretvara u jednu od ključnih strateških zona 21. stoljeća. Riječ je o području svemira do približno 2000 kilometara visine, kako ga definira NASA , koje već danas podupire globalnu navigaciju, telekomunikacije, obranu i internetsku povezanost.

Ulaganja u ovaj sektor naglo rastu pa su prošle godine dosegnula više od 45 milijardi dolara, u odnosu na oko 25 milijardi godinu ranije. Širi svemirski sektor od 2009. privukao je više od 400 milijardi dolara ulaganja, pri čemu prednjače Sjedinjene Američke Države i Kina.

Jedan od najvidljivijih primjera ove transformacije je mreža Starlink tvrtke SpaceX, koju vodi Elon Musk. Sustav već ima više od 9500 satelita u orbiti, a planira se njegovo širenje tisućama novih jedinica. Tvrtka je također predložila ambiciozan projekt orbitalnih podatkovnih centara na solarni pogon, što bi u krajnjoj fazi moglo uključivati i do milijun satelita.

Slične inicijative razvijaju i druge velike tehnološke kompanije. Nvidia je predstavila platformu za umjetnu inteligenciju u svemiru, namijenjenu orbitalnim podatkovnim centrima i autonomnim svemirskim sustavima, a njezin direktor Jensen Huang izjavio je da je 'svemirsko računarstvo' već stiglo.

Rojevi satelita kreću

Amazon razvija projekt Project Kuiper s planom lansiranja više od 3000 satelita, uz dodatno odobrenje za njih još 4500, a tvrtka Blue Origin, koju je osnovao Jeff Bezos, cilja na više od 5000 satelita do 2027. godine. U Europi Eutelsat upravlja mrežom OneWeb s više od 600 satelita, uz snažnu financijsku potporu Francuske, države koja nastoji stvoriti konkurenciju Starlinku. Istodobno Kina planira više od 200.000 satelita kroz niz konstelacija.

Ovaj rast označava duboku promjenu u načinu korištenja svemira te on sve više postaje infrastruktura usporediva s energetskim mrežama ili podmorskim kabelima. Stručnjaci upozoravaju da se radi o dugoročnom investicijskom ciklusu koji je još uvijek u ranoj fazi, ali već nudi značajne prilike za tržišta kapitala.

Unatoč potencijalu, regulacija zaostaje za razvojem industrije. Postojeći pravni okvir, uključujući Outer Space Treaty, temelji se na starijim modelima svemirskih aktivnosti, a Međunarodna telekomunikacijska udruga upravlja raspodjelom frekvencijskog spektra. Nacionalna tijela poput FCC-a nadziru licence i operacije, no mnogi stručnjaci smatraju da ti sustavi nisu prilagođeni brzom rastu i kompleksnosti okruženja niske orbite.

Kako komercijalne kompanije preuzimaju vodeću ulogu u svemiru, raste potreba za novim regulatornim pristupima. Pritom stručnjaci opetovano upozoravaju da bi svemir trebao ostati prostor koji koristi čovječanstvu za povezivanje, znanstvena otkrića i gospodarski razvoj umjesto da postane područje nekontrolirane konkurencije i povećanog rizika.