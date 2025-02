Zahuktava se nova svemirska utrka: Kako niske orbite mijenjaju satelitsku industriju

Visoko na nebu Zemlje odvija se nova svemirska utrka. Iznad granice gdje počinje svemir tvrtke pokušavaju razviti novu klasu satelita koji nisu ni visokoletački avioni ni standardni sateliti u niskoj orbiti. Ovi novi uređaji dizajnirani su za kruženje oko našeg planeta u dosad neiskorištenom dijelu atmosfere, s potencijalno ogromnim prednostima.

Trenutno oko 10.000 satelita kruži oko Zemlje brzinama do 27.000 km/h. Svaki od njih nalazi se u stalnom slobodnom padu, a jedino ih velika horizontalna brzina drži u orbiti, odupirući se Zemljinoj gravitaciji. No nova generacija satelita pokušava pomaknuti granice tog balansa i održati se u mnogo nižoj orbiti, tik iznad atmosfere. Ti sateliti, poznati kao VLEO (Very Low Earth Orbit, odnosno vrlo niska orbita Zemlje), moraju se nositi s daleko jačim otporom zraka nego njihovi visoko orbitirajući prethodnici. Ako uspiju, mogli bi ostati u orbiti neograničeno dugo.

Nove visine, novi izazovi

Područje VLEO-a obuhvaća visine ispod 400 kilometara, sve do otprilike 100 kilometara. Problem s ovim visinama je to što atmosfera postaje sve gušća, a molekule zraka stalno udaraju u satelit i oduzimaju mu kinetičku energiju, usporavajući ga i na kraju uzrokujući njegov pad prema Zemlji. Dok sateliti u višim orbitama mogu ostati aktivni tisućama godina, oni u VLEO-u izdrže samo nekoliko mjeseci, tjedana ili čak dana, ovisno o njihovoj brzini, masi i obliku. Ako satelit padne na visinu od otprilike 100 kilometara, ponovni ulazak u atmosferu postaje neizbježan, a trenje ga zagrijava do tisuća stupnjeva i na kraju uništava.