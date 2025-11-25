ČUDESNI SVEMIR

Nevjerojatan prizor: Astronautkinja iz orbite snimila spektakularni video aurore borealis

Damir Rukavina

25.11.2025 u 12:46

Ilustracija - aurora borealis
Ilustracija - aurora borealis Izvor: Pexels / Autor: Stein Egil Liland
Zena Cardman, zapovjednica misije Crew-11, na X-u je objavila video aurore borealis koji, kratko rečeno, oduzima dah

NASA-ina astronautkinja Zena Cardman, zapovjednica SpaceX-ove misije Crew-11 lansirane 1. kolovoza, podijelila je iznimnu snimku polarne svjetlosti, svjetla gradova, udaljenih bljeskova munja i postupnog izlaska Sunca.

Cardman je snimila auroru tijekom, kako je to opisala, 'orbitalnog dana'. Video započinje iznad teritorija Sjedinjenih Država dok se ISS kreće prema jugozapadu. Ubrzo postaju vidljiva svjetla Houstona, New Orleansa i poluotoka Floride, a preko neba prelijevaju se zelene i ljubičaste boje polarne svjetlosti. Kako se letjelica približava Meksičkom zaljevu i Južnoj Americi, na rubu planeta pojavljuje se svijetla linija koja najavljuje izlazak Sunca.

U objavi na X-u Cardman je napisala da polarnu svjetlost nikada nije vidjela sa Zemlje, ali da je iz orbite česta pojava te da je posljednja bila posebno dojmljiva. Usto je gledateljima uputila izazov da pokušaju u jednom kadru uočiti Houston, Floridu i auroru prije nego što se ISS približi području iznad Zaljeva i olujama nad Južnom Amerikom.

Korisnici na X-u ostali su oduševljeni nevjerojatnim prizorom u kojem se preklapaju različiti atmosferski i zemaljski fenomeni. Komentari su se kretali od isticanja 'dinamične ljepote planeta' do kratkih opisa koji su sažimali dojam udaljenosti i vizualne privlačnosti.

Aurora nastaje kada nabijene čestice udare u plinove u gornjim slojevima Zemljine atmosfere, stvarajući svjetlosne formacije koje se mijenjaju i pulsiraju. Kisik pritom najčešće daje zelene i crvene tonove dok dušik stvara plave i ljubičaste nijanse. U sjevernoj hemisferi naziva se aurora borealis, a u južnoj aurora australis.

