Nevjerojatan prizor: Astronautkinja iz orbite snimila spektakularni video aurore borealis

Cardman je snimila auroru tijekom, kako je to opisala, 'orbitalnog dana'. Video započinje iznad teritorija Sjedinjenih Država dok se ISS kreće prema jugozapadu. Ubrzo postaju vidljiva svjetla Houstona, New Orleansa i poluotoka Floride, a preko neba prelijevaju se zelene i ljubičaste boje polarne svjetlosti. Kako se letjelica približava Meksičkom zaljevu i Južnoj Americi, na rubu planeta pojavljuje se svijetla linija koja najavljuje izlazak Sunca.

U objavi na X-u Cardman je napisala da polarnu svjetlost nikada nije vidjela sa Zemlje, ali da je iz orbite česta pojava te da je posljednja bila posebno dojmljiva. Usto je gledateljima uputila izazov da pokušaju u jednom kadru uočiti Houston, Floridu i auroru prije nego što se ISS približi području iznad Zaljeva i olujama nad Južnom Amerikom.