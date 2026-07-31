'PRIKRIVENE KAMERE'

Njemačka razmatra zabranu Metinih pametnih naočala

L. Š.

31.07.2026 u 09:02

Metine pametne naočale
Metine pametne naočale Izvor: Meta Platforms / Autor: Meta Platforms
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Pametne naočale američke tehnološke kompanije Meta mogle bi biti zabranjene u Njemačkoj jer omogućuju gotovo neprimjetno snimanje ljudi u javnosti, upozorio je hamburški povjerenik za zaštitu podataka Thomas Fuchs. Njegov ured zaključio je nakon testiranja uređaja da tajno snimanje takvim naočalama krši pravila o zaštiti osobnih podataka

Metine pametne naočale izgledom se gotovo ne razlikuju od običnih dioptrijskih ili sunčanih naočala, ali imaju ugrađenu kameru kojom se mogu snimati fotografije i videozapisi. Na snimanje upozorava tek malo svjetlo na okviru, koje prolaznici lako mogu previdjeti, piše Tagesschau.

Takvi uređaji postaju sve popularniji, osobito nakon što je Meta u lipnju predstavila nove modele. To što nisu upadljivi brine regulatore jer osobe u blizini često ne mogu znati da ih netko snima. Fuchs, čiji je ured zadužen za nadzor Metinih usluga u Njemačkoj, poručio je da je neprimjetno snimanje ljudi u javnosti nedopušteno. Njegova je institucija detaljno testirala naočale i zaključila da njihova upotreba predstavlja kršenje propisa o zaštiti podataka.

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Ured u Hamburgu već pokreće postupke i izriče novčane kazne u slučajevima neovlaštenog snimanja. Fuchs pritom ne isključuje ni mogućnost potpune zabrane prodaje Metinih pametnih naočala u Njemačkoj.

Njemački propisi, naime, zabranjuju posjedovanje i prodaju uređaja za snimanje koji su prikriveni kao predmeti za svakodnevnu upotrebu. Prema Fuchsovoj procjeni, Metine naočale mogle bi se smatrati takvim prikrivenim kamerama.

O eventualnoj zabrani odlučivala bi njemačka Savezna mrežna agencija, Bundesnetzagentur, koja prema navodima ARD-a trenutačno razmatra daljnje korake. Ako bi zabrana bila uvedena, Meta svoje pametne naočale više ne bi smjela prodavati na njemačkom tržištu.

Problem tajnog snimanja pametnim naočalama već se povezuje i s novim oblicima digitalnog nasilja te su osobito ugrožene žene koje se bez njihova znanja snima u privatnim ili intimnim situacijama, a izgled uređaja otežava pravodobno prepoznavanje da je kamera uključena.

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