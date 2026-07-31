Njemačka razmatra zabranu Metinih pametnih naočala

Takvi uređaji postaju sve popularniji, osobito nakon što je Meta u lipnju predstavila nove modele . To što nisu upadljivi brine regulatore jer osobe u blizini često ne mogu znati da ih netko snima. Fuchs, čiji je ured zadužen za nadzor Metinih usluga u Njemačkoj, poručio je da je neprimjetno snimanje ljudi u javnosti nedopušteno. Njegova je institucija detaljno testirala naočale i zaključila da njihova upotreba predstavlja kršenje propisa o zaštiti podataka.

Metine pametne naočale izgledom se gotovo ne razlikuju od običnih dioptrijskih ili sunčanih naočala, ali imaju ugrađenu kameru kojom se mogu snimati fotografije i videozapisi. Na snimanje upozorava tek malo svjetlo na okviru, koje prolaznici lako mogu previdjeti, piše Tagesschau.

Ured u Hamburgu već pokreće postupke i izriče novčane kazne u slučajevima neovlaštenog snimanja. Fuchs pritom ne isključuje ni mogućnost potpune zabrane prodaje Metinih pametnih naočala u Njemačkoj.

Njemački propisi, naime, zabranjuju posjedovanje i prodaju uređaja za snimanje koji su prikriveni kao predmeti za svakodnevnu upotrebu. Prema Fuchsovoj procjeni, Metine naočale mogle bi se smatrati takvim prikrivenim kamerama.

O eventualnoj zabrani odlučivala bi njemačka Savezna mrežna agencija, Bundesnetzagentur, koja prema navodima ARD-a trenutačno razmatra daljnje korake. Ako bi zabrana bila uvedena, Meta svoje pametne naočale više ne bi smjela prodavati na njemačkom tržištu.

Problem tajnog snimanja pametnim naočalama već se povezuje i s novim oblicima digitalnog nasilja te su osobito ugrožene žene koje se bez njihova znanja snima u privatnim ili intimnim situacijama, a izgled uređaja otežava pravodobno prepoznavanje da je kamera uključena.