I Claude hakirao organizacije: 'Koristio je osnovne tehnike i slabe lozinke'

To se događa samo nekoliko dana nakon što je Anthropicov konkurent OpenAI otkrio da je njihov sustav više dana hakirao AI tvrtku Hugging Face.

Claude je, navodi Reuters, dobio neovlašteni pristup sustavima tijekom procjena kibernetičke sigurnosti nakon što je pogrešna konfiguracija omogućila modelima da dođu do interneta iz testnih okruženja koja su trebala biti izolirana.

Iz Anthropica su istaknuli da su identificirali incidente nakon pregleda 141.006 procjena kibernetičke sigurnosti, s tim da su proces pokrenuli nakon OpenAI-jevih otkrića.

"Claude je ugrozio infrastrukturu pogođenih organizacija koristeći osnovne tehnike, poput, primjerice, iskorištavanja slabih lozinki", naglasili su iz Anthropica.