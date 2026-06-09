Hoćemo li zbog privatnosti i baterija ostati bez pametnih naočala u Europi

Zastupnici u Europskom parlamentu, upravna tijela, regulatorne agencije i aktivisti za zaštitu privatnosti sve intenzivnije upozoravaju kako je nosivi uređaj tvrtke Meta Platforms prijetnja

Tehnologija koja integrira kamere u naočale sve više privlači pozornost zakonodavaca i regulatora, potičući rasprave o tome je li to u suprotnosti s europskim propisima o privatnosti. Aktivisti za zaštitu privatnosti upozoravaju kako takve naočale krše ključna načela poput pristanka, budući ljudi snimljeni ugrađenim kamerama ne mogu stvarno prigovoriti na obradu svojih podataka.

Zabrinutost je kulminirala kada su švedski mediji ranije ove godine izvijestili kako podizvođači koji rade za Meta Platforms u Keniji pregledavaju 'duboko privatne' snimke snimljene pametnim naočalama tvrtke kako bi pomogli u označavanju sadržaja za treniranje modela umjetne inteligencije. To je uključivalo snimke posjeta ljudi kupaonicama, bankovne podatke, pa i seks. Meta: Ugradili smo zaštitne mjere Zastupnica u Europskom parlamentu Veronika Cifrová Ostrihoňová upozorila je kako mora postojati način zaustavljanja tehnologije koja bi mogla narušiti privatnost ljudi ili 'ciljati žene na način koji nije poželjan i koji nije dobrodošao na europskom tržištu'. Njezina politička grupacija, Renew, pisala je Europskoj komisiji pitajući što se može učiniti na europskoj razini u vezi s tom tehnologijom koja se brzo razvija. Zabrinutost Europe zbog privatnosti mogla bi pokvariti Metine planove za uvođenje pametnih naočala na Starom kontinentu. To bi moglo iritirati američke vlasti, koje su se već više puta požalile zbog toga što zakoni i propisi Europske unije nepravedno ciljaju američke tehnološke tvrtke.

Europski odbor za zaštitu podataka, koji okuplja regulatore privatnosti diljem Europe, naručio je izvješće o pametnim naočalama koje bi trebalo biti dovršeno ovog ljeta. Nakon toga će razmotriti daljnje akcije. U SAD-u, kolektivna tužba protiv Mete zbog njezinih pametnih naočala već dobiva na zamahu (i pokušava privući europske korisnike), dok je u Uniji programer Yves Jeanrenaud razvio aplikaciju koja upozorava ljude kada su pametne naočale u blizini. Preuzeta je više od 120 tisuća puta od veljače. U Meti tvrde kako su u njihove naočale ugrađene mjere zaštite privatnosti, a tvrtka ima i timove posvećene razvoju tih mjera. Kao primjer izdvajaju LED svjetlo koje se aktivira kada netko zatraži od naočala snimanje fotografije ili videozapisa. Naočale imaju tehnologiju detekcije neovlaštenog pristupa kako bi se spriječilo prekrivanje tog svjetla radi prikrivanja. Također, osim ako korisnici ne odluče podijeliti snimke s Metom, one ostaju na uređaju.