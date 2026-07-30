Novi potres pogodio Sisak i okolicu: 'Evo opet počinje'

U razmaku od nešto više od 12 sati, Sisak i okolicu pogodila su dva potresa koja su uznemirila građane
Prvi potres dogodio se jutros u 6:30 sati i, prema podacima Seizmološke službe, magnituda mu je iznosila 3,6 po Richteru.
Dvanaest sati kasnije, u 18:55 sati, novi potres jačine 2,7 po Richteru ponovno je pogodio isto područje, objavili su iz Seizmološke službe PMF-a.
Intenzitet je u epicentru iznosio II-IV stupnja EMS ljestvice, a ako je suditi po komentarima građana, itekako se osjetio.
'Evo opet počinje, Zagreb', napisao je jedan od građana na stranici EMSC-a.
Većina komentara spominje zvuk 'jake eksplozije', vibriranje prozora, trešnju zgrade ili kuće.
'Kao da je granata pala kraj kuće', piše jedan od svjedoka.
Neki su čak konstatirali da je ovaj popodnevni potres bio jači od jutrošnjeg.