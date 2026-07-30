Novi potres pogodio Sisak i okolicu: 'Evo opet počinje'



Prvi potres dogodio se jutros u 6:30 sati i, prema podacima Seizmološke službe, magnituda mu je iznosila 3,6 po Richteru.

Dvanaest sati kasnije, u 18:55 sati, novi potres jačine 2,7 po Richteru ponovno je pogodio isto područje, objavili su iz Seizmološke službe PMF-a.