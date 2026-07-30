Cijeli život ga koristimo polovično: Evo čemu služi bodljikava strana ribeža

Zaboravite na ideju da je ta 'zloglasna' bodljikava strana potpuno beskorisna . Kako su objasnili stručnjaci, njezina primarna svrha je pretvaranje tvrdih namirnica u najfiniju prašinu i pastu. Ako ste se ikada mučili sa sjeckanjem češnjaka, svježeg đumbira ili muškatnog oraščića, upravo je ta strana vaš najbolji saveznik.jutarnji+3

Također, idealna je i za ekstremno tvrde sireve poput parmezana koje će u samo nekoliko poteza pretvoriti u pahuljasti, sitni prah kakav inače kupujemo u vrećicama. Zanimljiv je i detalj da na toj strani namirnice ne ispadaju u unutrašnjost ribeža , već se zadržavaju s vanjske strane, što znatno olakšava njihovo prikupljanje .

Jedan od glavnih razloga zašto ljudi izbjegavaju četvrtu stranu svakako je i zahtjevno pranje . Zato stručnjaci savjetuju mali trik: umjesto da ribež odmah krenete trljati klasičnom kuhinjskom spužvicom i uništite ju (zajedno s vlastitim noktima), pustite da se ribež nakon upotrebe malo osuši. Zatim jednostavno uzmite suhu četkicu za posuđe kojom ćete lako otresti ostatke hrane , pa ga tek onda isperite vodom i deterdžentom.

Na toj strani fino se može usitniti korica tvrdog sira ili češnjak, kao i muškatni oraščić i đumbir

Što je s ostalim stranama?

Ako ste se pitali jeste li i kod ostalih strana propustili neku namjenu, evo malog podsjetnika. Najveće rupice, koje se najčešće i koriste, najbolje su za polutvrde sireve poput gaude te povrće za salate, kada želimo veće i konkretnije komade.

Srednje rupe idealne su za povrće namijenjeno za kolače (poput mrkve ili tikvica) i sireve koje želimo brzo otopiti (poput mozzarelle). Strana s jednom do tri vodoravne, široke linije, inače najnevidljivija od svih, služi pak za uredno rezanje povrća na tanke ploške – idealno za pripremu domaćeg čipsa ili tankih kolutića krastavca.