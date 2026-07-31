Australski eksperiment podbacio: Platforme nisu uspjele maknuti djecu s društvenih mreža

'Većina mlađih od 16 godina koji su imali račune prije stupanja zabrane na snagu uspjela ih je zadržati ili otvoriti nove i nakon tri mjeseca , a glavni razlog tome bio je neuspjeh platformi da uvedu učinkovite mjere provjere dobi", priopćio je eSafety.

Iako je udio djece koja posjeduju korisničke račune pao s 52 na 42 posto, većina ih je nastavila koristiti društvene mreže. Izvješće ističe da je zabilježen 'statistički značajan pad' broja računa na YouTubeu, Snapchatu i TikToku.

U istraživanju objavljenom u petak regulator eSafety navodi i da je većina djece u dobi od 10 do 15 godina u ožujku koristila društvene mreže jednako često kao i prije stupanja zabrane na snagu 10. prosinca prošle godine , dok je istodobno smanjena svijest roditelja o njihovim internetskim navikama.

Australija je prva država u svijetu koja je uvela takvu zabranu zbog zabrinutosti za utjecaj društvenih mreža na mentalno i fizičko zdravlje djece i mladih. Provedbu zakona pomno prate brojne zemlje koje razmatraju uvođenje sličnih ograničenja.

Prije zabrane gotovo 86 posto ispitane djece koristilo je barem jednu platformu s dobnim ograničenjem. Tri mjeseca poslije taj je udio i dalje iznosio više od 81 posto. Oko 58 posto tinejdžera izjavilo je da društvene mreže koristi svakodnevno ili češće, tek neznatno manje nego prije zabrane, kada ih je bilo oko 60 posto.

Istraživanje također nije pokazalo gotovo nikakve promjene u bavljenju sportom i tjelesnom aktivnošću, umjetnošću i glazbom, druženju s prijateljima i obitelji ili sudjelovanju na događanjima u zajednici.

Oko polovice djece koja su zadržala svoje račune izjavila je da platforme uopće nisu provjeravale njihovu dob, što je bio najčešći razlog zbog kojeg su nastavila koristiti njihove usluge. Ostali su rekli da su na svojim računima već bili navedeni kao osobe stare 16 ili više godina ili da su sustavi za provjeru dobi pogrešno procijenili da su stariji.

Rezultati su uglavnom potvrdili privremene podatke koje je eSafety objavio krajem ožujka. Nakon toga regulator je pokrenuo istragu zbog moguće neusklađenosti pet platformi sa zakonom: Metinih Facebooka i Instagrama, Snapchata, TikToka i Googleova YouTubea. Australska vlada u lipnju je najavila da će udvostručiti maksimalne kazne za tehnološke tvrtke koje ne budu poštovale zabranu te dodatno ojačati ovlasti regulatora eSafety za prikupljanje informacija.

'Iako je eSafety od ožujka uočio određena poboljšanja u postupanju industrije, i dalje postoji zabrinutost zbog usklađenosti pet platformi koje su tada bile imenovane', priopćio je regulator. Meta, Snapchat, TikTok i Google nisu zasad odgovorili na Reutersove upite za komentar.

Izvješće, koje je izradila međunarodna savjetodavna skupina sveučilišnih istraživača, uspoređuje podatke prikupljene od više od 4.000 djece i njihovih obitelji prije početka zabrane i tri mjeseca nakon njezina stupanja na snagu.